Na ponos cijele Hrvatske: Mektić i Pavić u finalu Wimbledona!

Hrvatski teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić ušao je u finale Wimbledona srušivši Rajeeva Rama i Joea Salisburyja 7:6 (3), 6:3, 6:7 (2), 7:6 (5)!

Splićaninu i Zagrepčaninu je to bio već četvrti ovosezonski susret s istim protivnicima i četvrta pobjeda.

Meč je trajao tri sata i 22 minute, a Mektić i Pavić su servirali 16 aseva, a suparnici deset. Hrvatski je par spasio deset od 11 break lopti, a Ramu i Salisburyju su dva puta uzeli servis. Mektić i Pavić će se za svoj prvi zajednički naslov u Wimbledonu boriti protiv pobjednika susreta između argentinsko-španjolske kombinacije Horacia Zeballosa i Marcela Granollersa i talijansko-argentinskog para Simonea Bollelija i Maxima Gonzaleza.

Mektić je u karijeri igrao samo jedno Grand Slam finale, dok je Pavić osvojio dva Grand Slama u konkurenciji muških parova, slavio je 2018. godine na Australian Openu te US Openu 2020. godine. U sezoni za pamćenje, Mektić i Pavić su izgubili samo pet mečeva, osvojili su sedam naslova, a ovo im je prvo zajedničko Grand Slam finale.

Mektić i Pavić su ove godine osvojili sedam naslova, zadnji je bio Eastbourne koji se igrao uoči Wimbledona. Pavić u svojoj kolekciji trofeja ima dva grand slam naslova - US Open i Australian Open, dok bi Mektiću ovaj Wimbledon, ukoliko ga osvoje, bio prvi grand slam u karijeri.

"Koji vam je recept, mislite li nam otkriti i kada ću ja igrati u paru s nekim od vas?", upitao ih je prije par dana i svjetski broj jedan, Novak Đoković.

