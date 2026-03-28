Na pomolu odlazak važnog igrača Dinama? Insajder otkrio kakva će ponuda doći na Maksimir

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
28.03.2026.
u 17:36

Poljski prvoligaš Widzew Łódź u naprednim je pregovorima o dovođenju Dinamovog krilnog napadača Arbera Hoxhe, pišu tamošnji mediji. Iako je načelni dogovor postignut, cijeli posao ovisi o jednom ključnom uvjetu

Arber Hoxha mogao bi napustiti Dinamo u transferu koji bi bio jedan od najzvučnijih u povijesti poljske lige. Vijest je lansirao ugledni poljski insajder Tomasz Włodarczyk, koji tvrdi da je prvoligaš Widzew Łódź u poodmakloj fazi pregovora s hrvatskim klubom. Prema njegovim informacijama, postignut je načelni dogovor s Dinamom i igračem, a odšteta o kojoj se razgovara iznosi čak pet milijuna eura. To bi za Dinamo bio golem profit, s obzirom na to da su albanskog reprezentativca prije godinu dana doveli iz Slaven Belupa za samo milijun eura.

Ipak, realizacija posla ovisi o jednom ključnom uvjetu – opstanku Widzewa u poljskoj Ekstraklasi. Klub iz Łódźa trenutno se nalazi na pretposljednjem mjestu ljestvice s bodom zaostatka za sigurnom zonom, a ishod njihove borbe izravno će odlučiti hoće li Hoxha karijeru nastaviti u Poljskoj. Ukoliko se spase, Widzew je spreman na veliku investiciju jer se igrač savršeno uklapa u planove trenera Aleksandra Vukovića, koji želi graditi igru preko krilnih napadača, gdje bi Albanac bio ključna figura.

Arber Hoxha se u kratkom roku pokazao kao važno pojačanje za Dinamo, a ove je sezone u 33 nastupa upisao šest pogodaka i pet asistencija. Kao standardni reprezentativac Albanije, s 27 nastupa, dodatno je na sebe skrenuo pozornost poljske javnosti kada je nedavno postigao pogodak upravo protiv reprezentacije Poljske. Ta partija očito je uvjerila čelnike Widzewa da je on pravo rješenje, a prilagodbi bi pomogla i činjenica da su u klubu već dvojica njegovih sunarodnjaka.

Budući da Hoxha ima važeći ugovor s Dinamom sve do ljeta 2029. godine, zagrebački klub u potpunosti kontrolira situaciju i može postaviti visoku cijenu. Na Maksimiru su navodno spremni na prodaju ako ponuda od pet milijuna eura zaista stigne, no sve će ovisiti o sportskom uspjehu Widzewa. Ako poljski klub osigura opstanak, na pomolu je veliki transfer, a Dinamo bi mogao ostvariti izvanrednu zaradu na igraču dovedenom prije samo pola godine.
Arber Hoxha Widzew Lodz Dinamo

juma
juma
18:08 28.03.2026.

Meni se nekako čini kako je Hoxa puno duže u Dinamo nego pola godine, ali bez obzira na sve ne bih ga prodavao bez prave zamjene.

