Trofej kojeg svi Amerikanci najviše žele: Tko će osvojiti Super Bowl

Uzbudljiva sezona NFL-a stigla je u svoju završnicu. Ovog tjedna završavaju se posljednje aktivnosti uoči Super Bowla, najveće utakmice profesionalnog američkog nogometa u sezoni. Bila je to sezona velikih iznenađenja poput činjenice da moćni Kansas City Chiefs nisu uspjeli ni ući u doigravanje nakon što su godinama dominirali ligom i osvojili 3 Super Bowla i igrali u još dva Super Bowla. Bila je to također sezona puna izjednačenih klubova (franšiza) pa je ostala neizvjesna sve do same završnice. A u samom finalu, u 60. izdanju Super Bowla ovu nedjelju (u 0.30 u noći na ponedjeljak po srednjoeuropskom vremenu) na stadionu Levi’s u Santa Clari sastat će se New England Patriotsi (omjera pobjeda i poraza 17–3) i Seattle Seahawksi (17–3). Bit će to prvi Super Bowl od spajanja NFL-a 1970. godine u kojem se susreću momčadi koje su tijekom regularne sezone obje bile među četiri najbolje i po napadačkom učinku i po obrani.

Inače, cijeli ovaj tjedan uoči Super Bowla organiziran je niz medijskih događanja u kojima su igrači često bili dostupni medijima i navijačima koji su bili spremni strpljivo čekati u redu da bi pozdravili svoje najdraže zvijezde. U San Joseu su organizirani medijski dani pa smo tako za Večernji list dobili priliku izbliza vidjeti kako teku medijske pripreme ove dvije momčadi uoči najveće utakmice sezone, a mnogima i uoči najveće utakmice u njihovim karijerama. Za razliku od tisuća fanova od kojih su tek mali postotak njih uspjeli ući u dvoranu i pozdraviti sportaše, akreditirani novinari su ipak dobili brži i lakši pristup službenih press konferencijama.

U velikoj dvorani McEnergy Convention centra najveće su zvijezde obje momčadi za svojim štandovima odgovarali na pitanja novinara. Za dobru atmosferu brinuo se i Scott Hanson, poznat svim fanovima NFL RedZonea. Naime, to je specifičan prijenos uživo svih utakmica NFL-a odjednom, ponekad i na 8 ekrana odjednom. A energični Scott Hanson to uvijek uspješno uspijeva pohvatati u realnom vremenu i gledateljima opisati svaki touchdown i bitni trenutak na utakmicama. Ovdje u San Joseu Hanson je jasno rekao što jedino sve igrače ovdje zanima: "Trofej Lombardi koji svi Amerikanci najviše žele". Kad dođeš u Super Bowl zanima te samo pobjeda.

Najveće gužve bile su pred štandovima najvećih zvijezda - QB-jeva obje momčadi Drake Mayea i Sama Darnolda. Obojica su bili ozlijeđeni u posljednje vrijeme, ali obojica su 100 posto sigurno da će nastupiti u Super Bowlu. Odgovarali su i na ozbiljna pitanja o utakmici i taktici, ali i na niz zabavnih i lifestyle pitanja od obiteljske podrške do hrane koje bi radije birali. "Čekao sam cijeli život na ovu priliku da igram u Super Bowlu. Znam da ovdje ima i puno zabave, možete upoznati puno zanimljivih ljudi i zgodno je to iskustvo, ali ja sam ovdje na poslovnom putu i jasno znam razdijeliti posao od zabave. Ja sam ovdje na misiji i ni o čem drugom ne razmišljam", rekao je Stefon Diggs, napadačka zvijezda NE Patriotsa.

Veliku pozornost medija izaziva i svaka presica glavnih trenera Mikea Vrabela i Mike Macdonalda. Obojica su imali izvrsne sezone i obojica su se našli u finalu izbora za najboljeg trenera sezone. Iako se neki treneri ne vole, poput što smo u završnici sezone mogli vidjeti ljutiti odnos između Ben Johnsona (Chicago Bears) i Matta LaFleura (Green Bay Packers), ovdje u San Joseu mogli smo svjedočiti vrlo srdačnom pozdravu Vrabela i Macdonalda koji se očito vrlo cijene.

Vrabel se činilo vrlo staloženim, njemu ovo nije prvi put da se nalazi u medijskom "cirkusu" uoči Super Bowla, s obzirom na to da je kao igrač osvojio čak tri Super Bowla s Patriotsima. Naglasio je da voli imati dobar i prisan odnos s igračima. Poznat je njegov ritual da na kraju svake utakmice čeka pozdraviti svakog svog igrača u tunelu pred svlačionicom, bilo nakon poraza ili nakon pobjede. Novinari su ga upitali je li mu draži Super Bowl kao igraču ili kao treneru. Vrabel je odgovorio u svom stilu "Svima kažem da igraju što duže mogu, tako da mislim da je jasno."

S druge strane i Macdonald vodi opuštenu atmosferu u svojoj momčadi, voli dopustiti igračima da se opuste i osjećaju slobodno da se mogu i zabaviti, ali istovremeno znaju da se tu radi ozbiljan posao i da svatko mora pružiti svoj maksimum.

Patriotsi će upisati svoj 12. nastup u Super Bowlu, najviše od svih momčadi. Zamislite, Patriotsi mogu postati franšiza s najviše pobjeda u Super Bowlu, a istovremeno mogu postati i franšiza s najviše poraza u Super Bowlu. Ako New England pobijedi postat će prva momčad koja je osvojila sedam Super Bowlova te prestići San Francisco (40 pobjeda) po ukupnom broju pobjeda u doigravanju u povijesti NFL-a. Ali, ako izgube bit će im to 6. poraz u Super Bowlu, što će također biti novi rekord u NFL-u.

Seahawksi, koji će četvrti put nastupiti u Super Bowlu, mogu osvojiti drugi naslov u povijesti franšize, nakon pobjede u Super Bowlu XLVIII poslije sezone 2013. New England i Seattle deseti su par momčadi koji se susreo u više Super Bowlova. Prethodno su igrali u Super Bowlu XLIX u Arizoni nakon sezone 2014. (Patriots - Seahawks 28:24). Super Bowl LX označava 32. uzastopnu sezonu s drukčijim Super Bowl ogledom nego godinu prije.

New England može postati treća momčad od reorganizacije lige 2002. godine koja je osvojila Super Bowl sezonu nakon što je završila posljednja u svojoj diviziji, pridruživši se Philadelphia Eaglesima iz 2017. i New Orleans Saintsima iz 2009. Nakon omjera 4–13 u sezoni 2024., Patriotsi su peta momčad koja je nastupila u Super Bowlu sezonu nakon što je ostvarila manje od pet pobjeda, uz Cincinnati Bengalse (2021.), San Francisco 49erse (2019.), St. Louis Ramse (1999.) i Cincinnati Bengalse (1988.).

Ulaskom New Englanda i Seattlea u Super Bowl LX, najmanje jedna momčad je u šest od posljednjih deset sezona (2016.–2025.) stigla do Super Bowla sezonu nakon što nije igrala doigravanje. New England se pridružuje Cincinnati Bengalsima iz 2021. kao druga momčad u posljednjih pet sezona (2021.–2025.) koja je stigla do Super Bowla sezonu nakon što je završila na posljednjem mjestu u diviziji. S Mikeom Vrabelom, u njegovoj prvoj sezoni kao glavnim trenerom Patriotsa, i Mikeom Macdonaldom, kojeg su Seahawksi angažirali 2024., Super Bowl LX bit će tek četvrti Super Bowl u povijesti u kojem se susreću glavni treneri koji su obojica u prve dvije sezone s momčadi. Prethodni su bili: Super Bowl XLIII (Mike Tomlin i Ken Whisenhunt), Super Bowl XXXVII (Jon Gruden i Bill Callahan) i Super Bowl XXXVI (Bill Belichick i Mike Martz).

Vrabel može postati prvi glavni trener u povijesti NFL-a koji je u svojoj prvoj sezoni s momčadi ostvario 18 pobjeda, uključujući doigravanje. Također može postati peta osoba u povijesti NFL-a koja je osvojila Super Bowl i kao igrač i kao glavni trener, pridruživši se članovima Kuće slavnih Mikeu Ditki, Tonyju Dungyju i Tomu Floresu te Dougu Pedersonu. Kao igrač, Vrabel je s New Englandom osvojio tri Super Bowla (XXXVI, XXXVIII i XXXIX).

Macdonald, koji će na dan Super Bowla imati 38 godina i 227 dana, može postati treći najmlađi glavni trener koji je osvojio Super Bowl, iza Seana McVaya (36 godina i 20 dana u Super Bowlu LVI) i Mikea Tomlina (36 godina i 323 dana u Super Bowlu XLIII). Također može postati prvi glavni trener mlađi od 40 godina koji je ostvario 17 pobjeda u sezoni, uključujući doigravanje.

Quarterback New Englanda Drake Maye, s 23 godine i 162 dana, može postati najmlađi startni quarterback koji je ikada osvojio Super Bowl, nadmašivši Bena Roethlisbergera (23 godine i 340 dana u Super Bowlu XL). Maye može postati i peti quarterback koji je osvojio Super Bowl u svojoj prvoj ili drugoj sezoni, uz Toma Bradyja, Bena Roethlisbergera, člana Kuće slavnih Kurta Warnera i Russella Wilsona.

Quarterback Seattlea Sam Darnold može postati četvrti quarterback koji je osvojio Super Bowl u svojoj prvoj sezoni s momčadi, pridruživši se Tomu Bradyju (Super Bowl LV s Tampom Bay), Trentu Dilferu (Super Bowl XXXV s Baltimoreom) i Matthewu Staffordu (Super Bowl LVI s Los Angeles Ramsima).

Hvatač Seattlea Jaxon Smith-Njigba može postati četvrti igrač (peto takvo ostvarenje) koji je predvodio NFL po broju osvojenih jardi hvatanjem u regularnoj sezoni i iste godine osvojio Super Bowl, pridruživši se članovima Kuće slavnih Drewu Pearsonu (1977.) i Jerryju Riceu (1989. i 1994.) te Cooperu Kuppu (2021.). Uključujući doigravanje, Smith-Njigba ima 1.965 jardi hvatanjem – najviše u povijesti NFL-a za igrača mlađeg od 24 godine – te može postati treći igrač ikada s najmanje 2.000 jardi hvatanjem u jednoj sezoni, uključujući doigravanje, uz Coopera Kuppa (2.425 jardi 2021. s Los Angeles Ramsima) i Puku Nacuu (2.047 jardi 2025. s Los Angeles Ramsima). Također može postati drugi igrač ikada s 90 ili više jardi hvatanjem u 15 utakmica jedne sezone, uključujući doigravanje, uz Kuppa (19 utakmica 2021.).

Hvatač Seattlea Cooper Kupp, koji je s Los Angeles Ramsima proglašen MVP-jem Super Bowla LVI, može postati osmi hvatač koji je bio na aktivnom rosteru i osvojio Super Bowl s dvije različite momčadi, pridruživši se Billyju Davisu (Baltimore i Dallas), Edu McCaffreyju (San Francisco i Denver), Marcusu Nashu (Denver i Baltimore), Rickyju Proehlu (St. Louis Rams i Indianapolis), Glosteru Richardsonu (Kansas City i Dallas), Torreju Smithu (Baltimore i Philadelphia) i Justinu Watsonu (Tampa Bay i Kansas City). Linebacker Seattlea DeMarcus Lawrence, koji ima sack i iznuđeni fumble u obje pobjede Seahawksa u ovom doigravanju, može postati prvi igrač od 2000. godine sa sackom i iznuđenim fumbleom u tri uzastopne utakmice doigravanja u istoj postsezoni.

Defenzivni tackle New Englanda Milton Williams, koji je prošle sezone s Philadelphijom osvojio Super Bowl LIX, može postati šesti igrač koji je bio na aktivnom rosteru i osvojio Super Bowl u uzastopnim sezonama s različitim momčadima, pridruživši se LeGarretteu Blountu (2016. s New Englandom, 2017. s Philadelphijom), Chrisu Longu (2016. s New Englandom, 2017. s Philadelphijom), LeSeanu McCoyju (2019. s Kansas Cityjem, 2020. s Tampom Bay), Kenu Nortonu (1993. s Dallasom, 1994. sa San Franciscom) i članu Kuće slavnih Deionu Sandersu (1994. sa San Franciscom, 1995. s Dallasom).

Super Bowl LX bit će prenošen uživo diljem svijeta u više od 190 zemalja i teritorija. Ove godine NFL će na stadionu Levi’s ugostiti terenske ekipe iz više od 25 međunarodnih produkcija, a zastupljene zemlje uključuju: Australiju, Brazil, Kanadu, Kinu, Dansku, Francusku, Njemačku, Mađarsku, Irsku, Japan, Meksiko, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. NFL Films zadužen je za međunarodni prijenos Super Bowla LX. Super Bowl LX emitirat će se uživo na više od 25 jezika, uključujući deset različitih jezika izravno sa stadiona Levi’s: brazilski portugalski, kanadski francuski, danski, francuski, engleski, njemački, mađarski, japanski, mandarinski i španjolski.