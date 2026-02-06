Nina Vuković pobijedila u Louvain-La-Neuveu s osobnim rekordom na 800 metara

Hrvatska srednjeprugašica Nina Vuković nastavila je niz odličnih nastupa na početku dvoranske sezone ostvarivši novu vrijednu pobjedu na međunarodnoj sceni.

Na mitingu World Athletics Continental Tour Challenger održanom u belgijskom Louvain-La-Neuveu, Nina je slavila u utrci na 800 metara s rezultatom 2:01,00, što je ujedno i njezin novi osobni rekord u ovoj disciplini kako u dvorani tako i na otvorenom.

Ovim je nastupom potvrdila izvrsnu formu, a do norme za nastup na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Poljskoj nedostajalo joj je svega 10 stotinki sekunde, što dodatno naglašava vrijednost postignutog rezultata.

Sjajna forma hrvatske reprezentativke vidljiva je već od samog početka sezone — prije samo četiri dana Nina je postavila i novi hrvatski rekord na 600 metara, čime je jasno najavila uspješnu dvoransku sezonu.

U utrci na 400 m nastupila je Natalija Švenda osvojivši sedmo mjesto s osobnim rekordom u dvorani 54,78. Nino Jambrešić je u utrci na 3000 m bio šest s osobnim rekordom 8:08,99.