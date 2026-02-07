Starac (82) ima tijelo mladića od 20 godina: Znanstvenici u nevjerici istražuju fascinantan slučaj

Juan Lopez Garcia, 82-godišnjak iz španjolskog grada Toleda, postao je predmetom znanstvenog istraživanja nakon što je otkriveno da posjeduje nevjerojatne fizičke predispozicije mlađeg muškarca od samo 20 godina. Garcia se danas aktivno natječe u ultramaratonima, što je čudesan podvig koji dodatno fascinira s obzirom na podatak da se do svoje 66. godine nikada nije bavio sportom.

Njegov sportski put započeo je tek odlaskom u mirovinu. Bivši automehaničar kazao je kako mu je u početku bilo teško pretrčati čak i jedan kilometar. Međutim, postupnim podizanjem kondicije, Garcia se na natjecanja prijavljivao u 70. godini, a s vremenom je kraće staze zamijenio dužim distancama.

Znanstvenici su rekli kako je njegova aerobna kondicija izvan svih očekivanih okvira za tu zrelu životnu dob. Opsežni laboratorijski testovi pokazali su da Garcia ima najviši VO2 max (maksimalni primitak kisika) ikada zabilježen kod osobe u devetom desetljeću života! Ova vrijednost kod njega doseže razine koje su uobičajene za zdrave muškarce u dvadesetim i tridesetim godinama života, što potvrđuju podaci o fiziološkim parametrima, piše britanski Daily Mail.

- Kada pomislim na ljude u osamdesetima, sjetim se svojih baka i djedova koji su u tim godinama izgledali kao mali starci. Danas se ja ne osjećam staro - rekao je Garcia za Daily Mail.

Slučaj Lopeza izazvao je svjetsku pozornost jer izravno osporava pretpostavke o naglom opadanju fizičkih sposobnosti sportaša s godinama. Međutim, stručnjaci ističu kako njegova biologija nije u potpunosti nadljudska. Dok je aerobni kapacitet izniman, parametri poput laktatnog praga i ekonomičnosti trčanja su izvrsni, ali ne i ekstremni.

To govori da ključ uspjeha leži u dosljednom treningu. Garcia tjedno pretrči oko 65 kilometara, dok tijekom priprema za natjecanja tu kilometražu gotovo udvostruči.