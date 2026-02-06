Hajduk slavi 115. rođendan: ‘Kraljica lopte’ ponovno na sceni HNK Split

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu danas je održana konferencija za medije na kojoj je najavljena nova izvedba operete “Kraljica lopte” Ive Tijardovića, djela koje već gotovo sto godina zauzima posebno mjesto u povijesti HNK Hajduk. Opereta je praizvedena još 1926. godine, povodom 15. rođendana Kluba, a u godini obilježavanja 115 godina Hajduka ponovno se vraća kao dio rođendanskog programa.

Nova izvedba realizira se u suradnji HNK Hajduk i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a na konferenciji se govorilo o razlozima zbog kojih “Kraljica lopte” ni danas nije tek povijesna zanimljivost, nego živi dio identiteta Kluba i grada. Od samog nastanka, na inicijativu Fabjana Kaliterne, opereta je svjedočila vremenu u kojem je Hajduk već bio više od sportskog kolektiva - bio je društveni, kulturni i emocionalni simbol Splita.

“Za Hajduk je “Kraljica lopte” puno više od povijesne zanimljivosti. Činjenica da je opereta posvećena nogometnom klubu, i to na inicijativu jednog od naših osnivača, Fabjana Kaliterne, dovoljno govori o tome koliko je Hajduk već tada nadilazio sport i postajao dio šireg društvenog i kulturnog identiteta Splita. Zato nam je ove godine bilo prirodno cijelu 2026. posvetiti Kraljici lopte. Prisutan je na članskoj iskaznici, u kampanji za članstvo i kroz sva vizualna rješenja vezana uz novo uprizorenje operete. Time smo htjeli pokazati da se ne radi samo o jednom događaju, nego o priči koja nas prati kroz cijelu godinu.” izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave HNK Hajduk.

Središnji dio obilježavanja čini novo scensko uprizorenje operete u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Pretpremijerna izvedba održat će se 10. veljače 2026., dok je svečana premijera zakazana za 11. veljače. Slijede još dvije izvedbe, 12. i 13. veljače, koje su već u potpunosti rasprodane, što pokazuje koliko interes za “Kraljicu lopte” nadilazi kazališnu publiku i govori širem krugu ljudi.

“Hajduk je jedini klub na svijetu koji ima svoju operetu, a “Kraljica lopte” je vječni simbol tog splitskog ponosa i identiteta. Iznimna nam je čast što smo, u suradnji s Hajdukom i Gradom, ponovno oživjeli ovo Tijardovićevo djelo koje spaja sportski duh i kulturnu baštinu našega grada. Ovo je projekt kojim pokazujemo da Hajduk i Split dišu kao jedno, donoseći na scenu emociju koja nadilazi samu pozornicu.” komentirao je v.d. intendanta HNK Split, Božo Župić.

Autorski i umjetnički tim osvrnuo se na zahtjevnost rada na opereti koja se kroz povijest izvodila rijetko, uz vrlo malo sačuvanih zapisa, te na proces oživljavanja glazbe i duha vremena u kojem je djelo nastalo.

Redateljica operete, Kristina Grubiša, istaknula je: “Naš cilj bio je oživjeti Tijardovićev duh kroz modernu redateljsku viziju, pretvarajući nogometnu utakmicu u vrhunsku scensku igru i koreografiju. Iako smo zadržali vizualni stil prošlog stoljeća, likovi i energija predstave su povišeni i dinamični, stvarajući autentičan splitski spektakl. “Kraljica lopte” na scenu donosi specifičan mediteranski temperament koji spaja kazališnu umjetnost i emociju s tribina”.

Dirigent operete, maestro Davor Kelić komentirao je “Restauracija Tijardovićeve 'Kraljice lopte' bila je izniman glazbeni pothvat. Mjesecima smo predano radili na partiturama kako bismo oživjeli ovaj svjetski raritet i pokazali da naša kulturna baština stoji uz bok onoj svjetskoj. Ponosan sam što smo vratili sjaj opereti koja svjedoči o tome koliko su Split, Hajduk, na koncu i sam Tijardović oduvijek bili veliki i ispred svog vremena”.

Na press konferenciji sudjelovala je i dogradonačelnica Splita, Matea Dorčić: “Kraljica lopte nije samo opereta, već djelo koje je dio splitskog identiteta koji spaja Hajduk i kazalište. Ova suradnja pokazuje koliko smo ujedinjeni i kreativni kada dišemo kao jedno, spajajući sport i kulturu po kojima je naš grad prepoznatljiv. Na ovakvim zajedničkim projektima gradimo viziju Splita koji ne zaboravlja svoju povijest, a ulaže u budućnost".

Na pozornici su se prisutnima pridružili i glumci iz operete: Roko Radovan u ulozi Slavka, koji je izveo pjesmu “Kad igra naš team”, Pere Eranović u ulozi Matjeja Prohaske, izvevši pjesmu “To nenji knedla”, te Neda Pejković u ulozi Mile, dodatno dočaravajući duh i atmosferu predstave.

Obilježavanje Hajdukova rođendana nastavlja se 13. veljače 2026., na sam dan osnutka Kluba. Na Poljudu će se toga dana održati okrugli stol posvećen “Kraljici lopte”, s naglaskom na njezino značenje u vremenu nastanka, ali i na to koliko je spoj sporta i kulture tada bio hrabar i suvremen. Publiku će primarno činiti polaznici Hajdukove Akademije Luka Kaliterna i studenti Umjetničke akademije Split, čime se dodatno naglašava edukativna dimenzija programa.

Istoga dana bit će svečano otkrivena bista Ive Tijardovića na Poljudu, kao trajni znak zahvalnosti skladatelju čije je djelo postalo dijelom Hajdukove povijesti i identiteta.

Kraljica lopte tako se u godini velikih obljetnica vraća ne samo kao kazališna predstava, nego kao podsjetnik na vrijednosti koje Hajduk njeguje više od stoljeća – pripadnost, zajedništvo i snažnu vezu s gradom u kojem je nastao.

Projekt se realizira uz podršku Grada Splita i Hrvatskog olimpijskog odbora, kao i partnera Apfel, OTP banke, SuperSporta, Komisa, SmartNeta, Rudana, Uni Renta i Dote.