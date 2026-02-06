Naši Portali
Stolni tenis

Tomislav Pucar u četvrtfinalu TOP 16 turnira najboljih Europljana

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
06.02.2026.
u 19:27

Naš predstavnik izbacio je favoriziranog Nijemca Dang Qiua, sedmog igrača Europe, rezultatom 3:2  i u borbi za polufinale (subota, 11.40) igrat će sa Slovencem Darkom Jorgićem, četvrtim Europljaninom po ranking listi

Tomislav Pucar izborio je plasman u četvrtfinale Top 16 turnira najboljih europskih stolnotenisača, koji se igra u švicarskom Montreuxu.

Naš predstavnik izbacio je favoriziranog Nijemca Dang Qiua, sedmog igrača Europe, rezultatom 3:2  i u borbi za polufinale (subota, 11.40) igrat će sa Slovencem Darkom Jorgićem, četvrtim Europljaninom po ranking listi.

Pucar je odlično otvorio meč, poveo 4:1 i 8:2 u prvom setu, no Qiu je ubrzo uzvratio. U drugom setu je voio 5:0 i 8:2, Pucar se uspio vratiti i natjerati njemačku klupu na time-out, no Nijemac je uz sreću i mrežicu osvojio set. U trećem setu neizvjesnost je trajala do 5:5, ali Qiu je nanizao četiri poena i slavio 11:7.

U četvrtom setu Pucar je preuzeo kontrolu, odvojio se na 7:4 i 9:5 te na kraju uz pomoć mrežice završio set u svoju korist. Odlučujući peti set bio je najneizvjesniji. Qiu je furiozno otvorio i poveo 3:0, ali Pucar je preokrenuo na 4:3 i kasnije vodio 9:6 i 10:8. Nijemac se uspio othrvati pritisku i izjednačiti na 10:10, ali Pucar je ipak slavio s 12:10.

Na međunarodnim turnirima ovo je bio njihov šesti susret od 2010. godine i Pucarova treća pobjeda protiv Nijemca. Što se tiče mečeva s Jorgićem, bit će to njihov jubilarni deseti okršaj, a Slovenac trenutno vodi 7-2. Pucar ga nije pobijedio od 2017., kada ga je svladao u polufinalu Europskog prvenstva do 21 godine.

Ovo je još jedan sjajan rezultat za našeg stolnotenisača, koji je svoj put do četvrtfinala krčio kroz kvalifikacije. Podsjetimo, najbolji Pucarov rezultat na europskim Top 16 turnirima je četvrto mjesto iz 2020., upravo u Montreuxu, gdje se turnir igra i danas.

Ključne riječi
Švicarska Top 16 Tomislav Pucar Stolni tenis

