Na obljetnicu Oluje, Zvezdini nogometaši rođeni u Kninu poručili: Snimite film o tome da smo izgubili djetinjstva i domove

Nogometaši Crvene zvezde Miloš Degenek i Milan Borjan, obojica rodom iz Knina, podržali su snimanje filma i serije "Oluja" redatelja i scenarista Miloša Radunovića, koji se trenutno snimaju u okolini Valjeva.

Degenek je u četvrtak, baš na dan obilježavanja oslobođenja Hrvatske zahvaljujući vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, u selu Poćuta stigao na snimanje i za Tanjug rekao:

"Imao sam 18 mjeseci kad smo izbjegli... To je jako teška tema za nas sve, nije nam svejedno. Ima nas 250 - 300 tisuća koji smo izgubili sve. To je nešto što će uvijek biti teško nama koji smo izbjegli, ali svako nosi bol i tugu na svoj način. Nije lako", rekao je Degenek.

Foto: Bane T. Stojanovic/PIXSELL 28, February, 2021, Belgrade - The match of the 24th round of the Linglong Super League of Serbia between FC Red Star and FC Proleter Novi Sad was played at the Rajko Mitic Stadium. Milos Degenek, #5 (FK Crvena zvezda) and Svetozar Mijailovic. Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages 28, februar, 2021, Beograd - Utakmica 24. kola Linglong Super lige Srbije izmedju FK Crvena zvezda i FK Proleter Novi sad odigrana je na stadionu Rajko Mitic. Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Borjan je rekao:

"Predstavite ovo u najboljem svjetlu. Pokažite kakav smo narod - da smo dobar narod, da smo ljudi koji su izgubili domove i djetinjstvo zbog rata. To se ne treba više događati u svijetu. Trebamo širiti ljubav i mir", poručio je Borjan filmskoj ekipi i dodao:

"Veliki trag je ostavilo na svima nama koji smo izbjegli. Svaki put kad pomisliš da se ne možeš vratiti tamo odakle si, to mnogo boli, ali to je život, treba gledati dalje.. Dosta ljudi izbjeglih odozdo pronašli su neki novi život. Ali svi držimo u srcu odakle smo i puno nam to znači".

