Na današnji dan prije 33 godine Dražen je napravio sjajan pothvat

Na današnji dan prije 33 godine Dražen Petrović napravio pothvat koji se ne zaboravlja.

Naime, u pobjedi Cibone protiv Olimpije 158:77 u Ledenoj dvorani Doma sportova Dražen je zabio nevjerojatnih 112 poena. Petrović je iz igre šutirao 40/60, a pogodio je deset trica.

Dražen je tako srušio rekord NBA legende Wilta Chamberlaina koji je 1962. New Yorku zabio okruglih sto koševa.

Petroviću je svakako pomoglo što je Olimpija zbog pogreške s registracijama igrača nije mogla početi prvenstvo s prvom momčadi, nego je na utakmicu prvog kola u Zagreb morala poslati kadete.

– Uspio sam, sretan sam zbog toga, ali jako sam umoran! Trčao sam stalno u kontru jer to je bio jedini način da se borim sa sekundama. Umor će proći, a 112 poena će ostati. Stigao sam do rekorda i sada me svi pitaju mogu li još više. Na to pitanje ne znam odgovor. Znam jedino da sam kao klinac maštao da prestignem našeg legendarnog Žućka – izjavio je nakon te utakmice Dražen.

