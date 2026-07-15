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Kontinentalna smotra

Hrvatskim košarkašima slijedi četvrtfinale protiv favorita Francuza i Wembanyame

Foto: Fiba Europe
1/3
Autor
Dražen Brajdić
15.07.2026.
u 19:00

Nakon što je pobijedila Češku (93:69), Hrvatsku u četvrtfinalu Eurobasketa do 20 godina čeka Francuska za koju igra i mlađi brat velike NBA zvijezde Victora Wembanyame

Mlada hrvatska reprezentacija izborila je ostanak u A diviziji Eurobasketa. Za takvo što, uz one dvije pobjede u skupini (Grčka, Letonija) bilo je dovoljno u osmini finala, u ljubljanskim Stožicama, pobijediti Češku (93:69).

A nakon prilično izjednačene prve tri četvrtine (61:59) zbilo se to zahvaljujući napadačkoj eksploziji izabranika Petra Babića u posljednjoj četvrtini koju je Hrvatska dobila 32:10.

S obzirom na to da nam nedostaju čak šestorica igrača visine između 206 i 213 centimetara (uglavnom zbog NCAA) ni u ovoj utakmici nismo ovisili o centarskom učinku. Štoviše, centri su ukupno zabili četiri koša (Ivančić), no zato su briljirali vanjski igrači, ponajprije cedevitaš Dino Subašić koji je zabio 32 koša uz šuterski učinak od 76, 5 posto. Dino je iz igre šutirao 13 od 17 pri čemu je bilo uspješnih prodora, trica (4 od 6), dugih dvojki, kontri...

Dvoznamenkasti su bila još i dvojica zadarskih bekova, Torbarina (13) i Bičić (11) a učinkovitu utakmicu odigrala su i dvojica mladih cibosa - krilo Borna Katanović (10 koševa, 4 asista, 2 svojene lopte, 2 blokade) i razigravač Borna Bubalo (6 koševa, po 3 skoka i asista).

Ono što je naše izdvojilo iznad čeških im vršnjaka jest šut za tricu (50 posto u odnosu na čeških 25 posto) ali i 41 skok (12 više od suparnika) i 25 asistencija (osam više).

Ono što našima sada slijedi jest četvrtfinale protiv Francuske koja je u osmini finala nadigrala Poljsku (90:79) za koju igra i sin poljskog izbornika Hrvata Igora Miličića, Zoran Miličić, inače igrač njemačkog Ulma.

A njegov klupski suigrač, Mohamed Diakite (Ulm ima sjajnu školu košarke), bio je najbolji igrač u sastavu Francuza (22 koša, 8 skokova) a pažnju, barem imenom, privlačio je Oscar Wembanyama (9 koševa, 2 skoka), 22 centimetra niži i tri godine mlađi brat velike NBA zvijezde Victora Wembanyame.

 


 

Ključne riječi
Dino Subašić košarka Eurobasket U-20 Stožice

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