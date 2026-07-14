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AMERIČKI MEDIJI

LeBron James bira između četiri NBA prvaka, evo gdje bi mogao nastaviti briljantnu karijeru

Match de basket entre les Etats-Unis et le Brésil (122-87) lors des Jeux Olympiques de Paris2024 (JO)
Federico Pestellini / Panoramic
VL
Autor
Hina
14.07.2026.
u 15:15

LeBron James je trenutačno rekorder u NBA ligi po broju odigranih sezona (23), odigranih utakmica (1622) i po broju poena (43.440). Dosad je osvojio četiri NBA naslova, dva s Miami Heatom, jedan s Clevelandom, svojim prvim klubom u karijeri te jedan s LA Lakersima

 Još uvijek nije poznato gdje će NBA karijeru nastaviti legendarni 41-godišnji LeBron James, a dio američkih medija navodi da je jedan od najboljih košarkaša svih vremena suzio izbor na četiri kluba.

„LeBron i njegov zastupnik Rich Paul slušaju ponude te kombiniraju gdje može osvojiti novi NBA naslov što je njegov jedini motiv u smiraju karijere. Sve je odbijeno osim četiri kluba, opcije su Golden State, Minnesota, Miami i Cleveland“, navodi se o trenutačnim kombinacijama košarkaša koji je nakon osam sezona odlučio napustiti Los Angeles Lakerse.

Dosad je kao ozbiljna opcija postojala mogućnost i dolaska u Denver, ali to je ovakvim navodima propalo.

LeBron James je trenutačno rekorder u NBA ligi po broju odigranih sezona (23), odigranih utakmica (1622) i po broju poena (43.440). Dosad je osvojio četiri NBA naslova, dva s Miami Heatom, jedan s Clevelandom, svojim prvim klubom u karijeri te jedan s LA Lakersima.

Miami i Cleveland su opcije za povratak, dok bi potencijalni odlasci u Golden State ili Minnesotu značili da bi zaigrao u četvrtom NBA klubu tijekom dugačke karijere.

Unatoč poznim godinama LeBron James i dalje može biti od velike pomoći bilo kojoj momčadi o čemu govore i prošlosezonske brojke, 20,.9 poena po utakmici uz 7.2 asistencije i 6.1 skokova.

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Ključne riječi
nba košarka LeBron James

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