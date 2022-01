Mulaomerović energično: Ja nikoga neću moliti da igra za Hrvatsku, ali...

Da biste bez dvoumljenja preuzeli reprezentaciju koja je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo započela s dva poraza, i to u vrijeme kada su vam nedostupni vaši najbolji igrači (oni koji igraju u NBA i Euroligi), morate biti odlučni i spremni za svakojake izazove. A Damir Mulaomerović, nekadašnji hrvatski reprezentativac, a danas perspektivni trener, to očito jest.

Zapravo, pred Mulom su dva velika izazova. Prvi je da nacionalnu vrstu izvuče iz “živog blata” i vrati Hrvatskoj izglede za plasman na SP, a drugi je da s najjačom mogućom vrstom pokuša na rujanskom Eurobasketu postići upečatljiv rezultat, onaj koji bi košarku učinio popularnijom no što sada jest. A što će od toga biti teži zadatak?

– Izboriti se za SP bit će veći izazov jer na ljeto ćemo imati puno više vremena za uigravanje za razliku od kvalifikacijskog “prozora” u kojem imate tri dana za pripremu. Zato ćemo se svi sada usredotočiti na prvu utakmicu sa Švedskom koja će se u veljači igrati u Zagrebu. Probat ću svojim znanjem i energijom pomoći da naši igrači pokažu što znaju.

Hezonja se javio s podrškom

Bez obzira na to što je prethodnom izborniku bio desna ruka, može se očekivati da će kao Mršićev nasljednik ipak nešto promijeniti u načinu rada, igre, izboru igrača...? Što je to što bi moglo biti vidljivo već golim okom?

– Prije svega, ubacit ću neka nova igračka imena, a i neke nove kretnje. No premalo je to vremena za uigravanje puno novih akcija pa će najvažnije biti homogenizirati momčad. Gledat ću i da imamo taktički potkovane igrače, koji igraju u dobrim ligama, a neću nikako podcijeniti igrače iz domaće lige. U svakom slučaju nećemo gubiti vrijeme. Imat ćemo kombinaciju mladih i starih igrača pri čemu je najvažnije tko će se od svih pozvanih odazvati.

Kakvog je po tom pitanju stava novi izbornik? Tvrdolinijaš koji se drži one da za igranje u reprezentaciji ne treba nikoga moliti ili pak, ako se netko lomi, da mu se pristupi na topliji način?

Foto: Robert Anic/PIXSELL 25.01.2022.,Zagreb, konferencija za medije povodom imenovanja novog izbornika Muske seniorske reprezentacije. Damir Mulaomerovic imenovan za izbornika Muske seniorske reprezentacije. Photo: Robert Anic/PIXSELL

– Ja sam tvrđeg stava. Nikoga ne treba moliti jer svi ti momci ne bi bili tu gdje jesu da nisu negdje počeli, a počeli su u Hrvatskoj, zar ne!?

Na temu neodazivanja reprezentaciji dosadašnji izbornici nisu bili voljni otvoreno govoriti – zašto netko nije došao – a i sam nacionalni Savez tome nije bio sklon pa su se nečije izlike “umotavale u celofan”.

– Ako netko ne želi igrati za Hrvatsku, ja sam to spreman reći hrvatskoj javnosti. Neću ništa umotavati u celofan. Budite sigurni da će biti tako jer smatram da je to najispravnije. Osim toga, ako ja trenerski ne uspijem, ja ću to prvi reći. Neće tu biti neke velike mistifikacije.

A tako otvorenog, karakterno uzemljenog, znaju ga i njegovi budući izabranici od kojih su mu i neki bili suigrači pri kraju njegove igračke karijere, primjerice Šarić. A u klubu u kojem je proveo svoju posljednju igračku sezonu (KK Zagreb) u to vrijeme bio je još jedan vrlo nadareni klinac, a to je Mario Hezonja i upravo je on bio među prvim čestitarima na temu nove dužnosti.

– Mislim da svi oni osjećaju koliko je težak trenutak u kojem se nalazimo pa tako i Mario koji ima veliku želju da zaigra i ako postoji milimetar izgleda on će doći, odigrati barem tu jednu utakmicu u kvalifikacijama protiv Švedske. A on bi nam donio ekstra kvalitetu. Moj posao će biti mentalno pripremiti igrače za prvu utakmicu protiv Šveđana jer, ako nju dobijemo, onda bi ipak bilo lakše igrati dalje, pa i drugu utakmicu.

Čestitao mu i Bogdanović

Čestitali su i neki od onih na koje će moći računati tek na ljeto, pa tako i najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović:

– Čuo sam se ja i s Bojanom, i on mi je čestitao. Ja doista imam odlične relacije sa svim tim momcima i s te strane ne bi trebalo biti problema jer ja s njima, primjerice i sa Simonom, komuniciram i izvan košarke.Komunicirao je ovih dana i s Lukom Šamanićem, igračem New York Knicksa koji u razvojnoj G ligi igra za filijalu slavnog newyorškog kluba.

– Ja na Luku računam ozbiljno, pogotovo na ljeto jer to je dečko koji zaslužuje maksimalnu pažnju, pogotovo na poziciji četvorke na kojoj on i Prkačin predstavljaju budućnost hrvatske košarke. Nažalost, on ima plantarni fascitis i u procesu je rehabilitacije pa govoriti o njemu u ovim kvalifikacijama nije realno.

