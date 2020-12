Može li netko skinuti Modrića s trona ili će i do devetog trofeja?

Večernji list već 49. godinu zaredom bira nogometaša godine. Davne 1972. godine Darko Draženović u sportskoj je rubrici Večernjaka došao na ideju izabrati najboljeg nogometaša na području bivše Jugoslavije.

A sve ove godine Večernjakova nagrada postala je prestižna, poznata i priznata i izvan granica Hrvatske. Prvi laureat bio je tadašnji igrač Veleža Dušan Bajević, a poslije su nagradu dobivali legendarni nogometaši poput Ivana Buljana, Ivice Šurjaka, Zlatka Vujovića, Velimira Zajeca, Blaža Sliškovića, Marka Mlinarića, Roberta Prosinečkog, Davora Šukera, Zvonimira Bobana, Alena Bokšića, Dade Prše, Ivice Olića, Marija Mandžukića, Ivana Rakitića, Luke Modrića...

Luku Modrića prošle je godine žiri od 11 članova gotovo jednoglasno izabrao za najboljeg, i to već osmi put, čime je iza sebe ostavio Davora Šukera, koji je popularnog Sikiricu dizao šest puta. Također, Luka je postao tek drugi u povijesti koji je nagradu podizao četiri godine u nizu. Davoru Šukeru to je uspjelo u razdoblju od 1994. do 1997. godine, s time da je te posljednje godine prvo mjesto dijelio s Robertom Prosinečkim.

Za razliku od prošle godine, kada je nagradu osvojio suvereno, sa 107 od 110 mogućih bodova (drugi je završio Brozović sa 79, a treći Rakitić sa 76 bodova), Modrić ove bi sezone ipak mogao imati žešću konkurenciju. Modrićev su adut odlične igre u dresu Hrvatske, a bio je odličan i u Realu, pogotovo u drugom dijelu 2020 no najvišim pozicijama ove se godine sigurno može nadati Ivan Perišić, koji je s Bayernom osvojio trostruku krunu – Ligu prvaka, Bundesligu te njemački kup. Sjajan u Njemačkoj, unatoč ozljedama, ove je godine bio i Andrej Kramarić.

Marcelo Brozović i dalje je jedan od vođa Intera, koji ove sezone napada naslov u Serie A.

Ponekad možda podcjenjivani Mateo Kovačić potkraj godine konačno je pokazao i klasu u reprezentaciji, a što o njemu misle navijači Chelseaja, pokazuje to što je proglašen najboljim klupskim igračem u sezoni 2019./20.

A još veće priznanje od Kovačića ovih je dana dobio Nikola Vlašić, koji je proglašen najboljim igračem cijele ruske lige, i to su ga izabrali najbolji ruski treneri, novinari i čitatelji! A osim u dresu CSKA, Nikola je neospornu klasu dokazao i igrama u kockastom dresu.

Adute u izboru najboljeg hrvatskog igrača za 2020. godinu sigurno će imati i HNL. Prije svega to su reprezentativci iz Dinama Dominik Livaković i Bruno Petković, neizostavni članovi udarne Dalićeve jedanaestorke, ali i jedni od najzaslužnijih za novo Dinamovo prezimljavanje u Europi.

Uglavnom, naših 11 članova žirija u idućim će danima odabrati novog – ili možda starog dobitnika. Luka Modrić na posebnom mjestu čuva osam prethodnih Večernjakovih trofeja kipara Stipe Sikirice, sigurno će pronaći mjesta dobije li i deveti. No, ovaj put ima jače izazivače nego prošle godine.