'Moramo slijediti ono što je postavio Dalić. Jednog igrača volio bih vidjeti kao Perišićevu zamjenu'

Logično je kazati da je Hrvatska favorit u dvije nadolazeće kvalifikacijske utakmice za odlazak na Euro sljedeće godine. Latvija i Armenija nisu momčadi koje, barem po kvaliteti, mogu parirati vatrenima. No zadnja dva kiksa protiv Turske i Walesa istaknula su neka pitanja oko trenutačne energije u našoj reprezentaciji. Neki će kazati da je to više pitanje nedostatka kvalitete i izostanka nekolicine ključnih igrača. Možda je to zapravo najbliže istini.

– Hrvatska će sigurno otići na EP. Uvijek smo u najtežim trenucima pokazali stabilnost. Naravno, nužno je ozbiljno pristupiti protivniku. Vjerujem da će Armenija pomrsiti račune Walesu. Protiv Walesa nismo bili pravi, no sve je u našim rukama. Vjerujem samo da neće biti više ozlijeđenih igrača. Sigurno nećemo ništa prepustiti slučaju. Istina, očekivali smo da ćemo biti prvi u skupini, no neke nam se stvari jednostavno nisu poklopile – počeo je Mate Bilić.

Koliko će teško biti nadomjestiti Matea Kovačića?

Možemo bez Kovačića

– Hrvatska ima kvalitetu i uvijek tražimo više. Nema ni Petkovića, Vlašića, Juranovića... No premostit ćemo taj problem.

A kako bi nam trebala izgledati napadačka kompozicija? Ante Budimir bit će opet u fokusu...

– Ante je zasluženo tu, igra u jednoj od najjačih liga. On je tip igrača koji nam, u nedostatku Brune Petkovića, savršeno odgovara. Možda će nam baš u ove dvije utakmice biti ključne njegove napadačke predispozicije u toj igri po bokovima i centaršutevima ili u situaciji traženja pas igre kako bi se krila pridodala napadu. On je u dobroj golgeterskoj formi i zadnjih nekoliko godina igra na ozbiljnoj razini u Osasuni. Osim napadača, imamo prekvalitetne igrače u veznom redu koji bi trebali riješiti utakmicu. No nedostaje Ivan Perišić. Prije samo ga puno osporavali, posebice kada bismo govorili o tome koliko dugo nije postigao pogodak. A vidjeli ste u velikom broju utakmica koliko nam nedostaje njegova igra u defenzivnom bloku, da ne govorim koliko nam je važna ta njegova raznovrsnost u napadu.

Što nam je nedostajalo u utakmicama s Walesom i Turskom?

– Nedostajalo nam je samopouzdanja, mirnoće na lopti i onoga našeg pozitivnog naboja. U obje utakmice pojavio se strah, koji nismo godinama osjetili kada je u pitanju hrvatska reprezentacija. Puno smo toga temeljili na hrabrosti proteklih godina. Baš ćemo hrabrošću i pameću ostvariti pobjede u ove dvije nadolazeće utakmice.

Kada već razgovaramo o problemima, možemo li kazati da ulazimo u novo doba u kojem ćemo morati razmišljati o nekim problemima koji nas očekuju u bliskoj budućnosti?

Pozvao bih Bradarića

– Lako je moguće. Napravili smo kvalitetnu smjenu generacija koja mora trajati. Samo moramo slijediti ono što je postavio Zlatko Dalić proteklih godina na klupi naše reprezentacije. Imate jako dobrih igrača koji, iz nekih razloga, nisu dobili poziv u reprezentaciju. Vjerujem da se radi na tome da nam se ne dogodi vakuum nakon dobrih rezultata.

Na koga mislite da je trebao dobiti poziv, a nije?

– Prije svega na Domagoja Bradarića. Njega bih opet volio vidjeti u reprezentaciji. Možda bi mogao biti dobro rješenje umjesto Perišića. Bradarić jako dobro igra u talijanskoj ligi. Drago mi je što je Martin Baturina dobio poziv. Volim te drukčije igrače...

Kasnimo li malo s njegovim promoviranjem?

– Slažem se da je i prije zaslužio poziv u reprezentaciju. Baturina je sigurno budućnost naše reprezentacije. On donosi prevagu u bilo kojoj momčadi. Njegov stil igre mi je sjajan, pogledajte samo odluke koje donosi, kako se priključuje u napad. Nitko ne može ostati imun na to.

Kada već razgovaramo o onome što nas čeka, netko je iz HNS-a nedavno spomenuo da nam treba strategija nogometnog razvoja.

– Prvi put otkako postoji država spomenuli smo nogometnu strategiju. Imam dojam da smo malo zakasnili. Baš sam nedavno bio u Španjolskoj, u kojoj su mi prezentirali razvojnu strategiju Real Sociedada. Ona podrazumijeva razdoblje od desetak godina. Sociedad nema zvučnih igrača, no isto tako ima udarnu postavu od igrača iz svog pogona. Selekcija se radi s 12-13 godina i djecu se prepušta kvalitetnim trenerima koji su ključni. Kvalitetnog trenera morate platiti, a netko ga mora selektirati. Nije tu ništa posebno teško, treba samo prekopirati uspješan koncept – zaključio je Bilić.