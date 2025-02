Navijači Dinama 'na zub' uzeli jednog igrača, unatoč pobjedi puno je nezadovoljnih

Nogometaši Dinama pobjedom protiv Gorice (3:1) primaknuli su se vrhu ljestvice HNL-a. Plavi sada imaju tri boda manje od Hajduka i jedan manje od Rijeke koja u nedjelju igra na Opus Areni protiv Osijeka. Golovima Kange, Pjace i Kulenovića slavila je momčad Fabija Cannavara protiv jedne od ekipa koja će se boriti za ostanak u HNL-u. Posao im je bio olakšan jer je Gorica od 63. minute igrala s igračem manje zbog isključenja napadača Filipa Čuića.

Dinamo sada čekaju nešto teže utakmice, budući da je sljedećeg vikenda na rasporedu dvoboj s Rijekom na Rujevici, a potom će na Maksimiru igrati protiv Osijeka u Kupu (26. veljače) te Hajduka u HNL-u (2. ožujka). Stoga, bilo je važno plavima da danas ne kiksaju, trebalo je kupiti dodatnu dozu mira u svlačionici nakon ne baš uvjerljive predstave protiv Bjelovara u Kupu. Navijači Dinama, unatoč pobjedi, nisu bili odveć zadovoljni viđenim. Hvale na službenoj Facebook stranici rezultat, ali ne i igru. Izdvojili smo samo neke od komentara ispod objave na rezultat utakmice.

- Kanga, bez obzira na prvi gol koji je dao, on nije nikakav igrač koji bi trebao pojačati u špici Dinamo. Kolko god kritizirali Kulenovića, bolji je od Kange. Kanga je totalni promašaj Marića kao i Mmaee, koji ne može biti ispred Galešića. Kanga nemože 1/1 proći igrača u duelu, uvijek gubi loptu i nikad nije na pravom mjestu a to su vrline špic igrača koje treba imati. Ovo kako je Kulenović iz prve danas zabio to Kanga nikad ne bi. Danas Hoxhi nije išlo ali on je dobar i opasan i može zabiti gol isto kao i Pjaca i šteta što Marić nije osigurao Ivanušeca i Oršića, koji su se nazabijali ulaskom sa krila u sredinu. Takve igrače Dinamo treba. A kad je pobjeda osigurana obavezno forsirat mlade nade - napisao je jedan komentator.

- Blijedo ali 3 boda su tu.. - sumirao je drugi

- Rezultat bolji od igre. Sreća da Gorica nije bila na nivou - nastavljaju se komentari u sličnom tonu.

- Iskreno, drago mi je zbog pobjede, al ne vidim nešto "wow... Osim prvih 15-ak minuta... Mora to bolje, ako se želi osvojiti prvenstvo​​​​​​

- Zadovoljan sam pobjedom ali sa igrom i zalaganjem ne, mora to biti puno bolje.