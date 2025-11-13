Modrićev suigrač iz Milana krenuo u neobičan projekt: 'Oduševljen sam što mogu objaviti'

Christian Pulišić se smatra najvećom zvijezdom u trenutnoj američkoj reprezentaciji (USMNT) zbog svojih nastupa s reprezentacijom SAD-a i igranja u vrhunskim europskim klubovima. Mnogi navijači i bivši igrači vide ga kao primjer mnogim mlađim igračima u SAD-u.

Pulišić ne samo da inspirira mlade u Sjedinjenim Državama svojim nastupima na terenu, već zvijezda AC Milana također želi uzvratiti djeci na druge načine koje većina nogometaša ne čini.

Budući da Pulišic neće nastupiti u nadolazećim prijateljskim utakmicama za američku reprezentaciju u studenom, američki napadač objavio je na svom Instagramu objavu koja će oduševiti mnoge njegove mlađe obožavatelje u SAD-u.

Na Instagramu je Modrićev suigrač najavio svoju prvu dječju knjigu pod nazivom 'Christianove nogometne supermoći'. Pulišić je najavio da će knjiga biti u prodaji 28. travnja 2026., manje od dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026.

Pulišić je na svom Instagramu izrazio oduševljenje zbog svoje prve dječje knjige i zahvalio ilustratorici bestselera dječjih knjiga Marti Kissi na ilustriranju njegove knjige.

Na Instagramu je Pulišić napisao: "Oduševljen sam što mogu objaviti da će moja prva dječja knjiga, CHRISTIANOVE NOGOMETNE SUPERMOĆI, biti objavljena 28. travnja 2026.! Ilustrirala ju je nevjerojatno talentirana Marta Kissi i jedva čekam podijeliti ovu priču o fokusu, odlučnosti i samopouzdanju s djecom i obiteljima diljem svijeta!"