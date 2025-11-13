Naši Portali
Modrićev suigrač iz Milana krenuo u neobičan projekt: 'Oduševljen sam što mogu objaviti'

Autor
Željko Janković
13.11.2025.
u 22:20

Budući da Pulišic neće nastupiti u nadolazećim prijateljskim utakmicama za američku reprezentaciju u studenom, američki napadač objavio je na svom Instagramu objavu koja će oduševiti mnoge njegove mlađe obožavatelje u SAD-u.

Christian Pulišić se smatra najvećom zvijezdom u trenutnoj američkoj reprezentaciji (USMNT) zbog svojih nastupa s reprezentacijom SAD-a i igranja u vrhunskim europskim klubovima. Mnogi navijači i bivši igrači vide ga kao primjer mnogim mlađim igračima u SAD-u.

Pulišić ne samo da inspirira mlade u Sjedinjenim Državama svojim nastupima na terenu, već zvijezda AC Milana također želi uzvratiti djeci na druge načine koje većina nogometaša ne čini. 

Na Instagramu je Modrićev suigrač najavio svoju prvu dječju knjigu pod nazivom 'Christianove nogometne supermoći'. Pulišić je najavio da će knjiga biti u prodaji 28. travnja 2026., manje od dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026.

Pulišić je na svom Instagramu izrazio oduševljenje zbog svoje prve dječje knjige i zahvalio ilustratorici bestselera dječjih knjiga Marti Kissi na ilustriranju njegove knjige.

Na Instagramu je Pulišić napisao: "Oduševljen sam što mogu objaviti da će moja prva dječja knjiga, CHRISTIANOVE NOGOMETNE SUPERMOĆI, biti objavljena 28. travnja 2026.! Ilustrirala ju je nevjerojatno talentirana Marta Kissi i jedva čekam podijeliti ovu priču o fokusu, odlučnosti i samopouzdanju s djecom i obiteljima diljem svijeta!" 
Kupnja