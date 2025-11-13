Rakitić gostovao u čuvenom podcastu: 'Europa više neće doživjeti ono što smo mi imali...'

Kada je Rakitić 2014. godine iz Seville stigao u Barcelonu, pronašao je klub takve veličine da se "može istinski razumjeti samo iznutra. Neizmjernu povijest Barcelone nemoguće je objasniti riječima. Možete je razumjeti samo kada ste stvarno tamo, kada ste dio tog nevjerojatnog kluba“, rekao je u podcastu "The Rest is Football".

Umirovljeni nogometaš izjavio je da mnogim igračima nošenje dresa Barcelone predstavlja san, a da je i njemu bio motiv dijeliti svlačionicu s igračima svjetske klase, doprinoseći već uspostavljenoj skupini. Prilagodba nije prošla bez izazova, posebno u instituciji navikloj na najviše standarde. Međutim, izrazio je ponos što je bio dio "Barçine obitelji". Jedan od vrhunaca njegovog vremena u Barceloni bila je svakodnevna interakcija s napadačkim trozubcem Messi, Suarez i Neymar. "Europski nogomet više nikada neće imati takav napad", istaknuo je. Dodao je da su Argentinac, Urugvajac i Brazilac bili nepredvidljivi. Bili su toliko popularni da je Hini u Montevideu prolaznik šaljivo rekao da su njih trojica jedino što funkcionira u Mercosuru, jedinstvenom južnoameričkom tržištu čije su članice Argentina, Brazil i Urugvaj.

Rakitić se prisjetio da je igranje iza njih bilo "jednostavno zadovoljstvo", do te mjere da su se "čak i loša dodavanja pretvarala u dobra". Prema Rakitiću, rutina u svlačionici temeljila se na svijesti da su dio nečeg posebnog. "Odigrao sam više od 300 utakmica s Messijem. On je taj koji mijenja igru, onaj koji nogomet shvaća na drugačiji način", objasnio je, ističući utjecaj argentinske zvijezde i na terenu i izvan njega. Što se tiče Messijeve osobnosti, opisao ga je kao tihog vođu, sposobnog motivirati grupu minimalnim gestama i prisutnošću koja je bila primjetna na svakom treningu i utakmici.

Izrazio je zahvalnost trenerima koji su oblikovali njegovo vrijeme u klubu, a posebno Luisu Enriqueu koji ih je doveo 2015. do naslova prvaka Europe. "On je bio ključan. Od njega sam puno naučio", izjavio je strijelac prvog pogotka u finalnoj pobjedi od 3-1 nad Juventusom. Bivši hrvatski reprezentativac je rekao da ga trenutni uspjeh Enriquea u PSG-u ne iznenađuje, budući da je "on trener kojem treba vremena da razumije svoje igrače, ali kada to učini, radi nevjerojatno dobro".

Odnos u veznom redu sa Xavijem Hernadezom, Andresom Iniestom i Sergijom Busquetsom bio je neposredan i prirodan. "Samo sam jednu sezonu dijelio sa Xavijem, ali to je bilo iskustvo učenja 24 sata 7 dana u tjednu. Sve što je radio, kako se pripremao za utakmice, bila je stalna lekcija", izjavio je. Odnos između Rakitića, Inieste te Busquetsa, u međuvremenu, uznapredovao je do toga "da su se sporazumijevali bez gledanja", što je bio ključ uspješne momčadske izvedbe.

Rakitićeva prva godina u Barceloni kulminirala je osvajanjem tri trofeja, španjolskog prvenstva, Kupa kralja i Lige prvaka. Unatoč naslovima, Rakitić nije skrivao samokritiku analizirajući nasljeđe te momčadi. Zbog toga je razmišljao o tome što je moglo biti. "Nedostajala nam je 100 postotna glad. Mogli smo lako osvojiti dvije ili tri Lige prvaka", uvjeren je. Za njega je Neymarov odlazak bio prekretnica. Smatra da je momčad trebala učiniti više da ga zadrži. "To je bila naša krivnja, igrača. Ne trenerova, predsjednikova ili navijača", izjavio je. Ponudio je svoje viđenje trenutne momčadi Barcelone. Istaknuo je kombinaciju Hansi Flickovog njemačkog mentaliteta i tradicionalnog "tiki-taka" stila kluba, kao i važnost igrača poput Pedrija, kojeg smatra "primjerom za vezne igrače u Europi".

Što se tiče škole La Masije, naglasio je da ona "priprema mlade igrače da mentalno spremni dođu u prvu momčad", budući da treniraju s istom filozofijom od malih nogu i uče pokrete i koncepte prve momčadi. Govoreći o Laminu Yamalu, savjetovao je da "treba uživati ​​i biti svoj", bez pokušaja oponašanja mentaliteta igrača iz prethodnih generacija poput Carlesa Puyola ili Xavija. Po njegovom mišljenju, ključ za mlade igrače je iskoristiti trenutak i shvatiti da je pritisak dio igre. Nakon što je napustio katalonski klub, odlučio se vratiti u Sevillu, izbor koji je opisao kao "odluku srca". Trenutno obnaša dužnost tehničkog direktora splitskog Hajduka pa je uključen u nogomet iz nove perspektive.

"Sada uživam u nogometu na drugačiji način, pomažem mladim igračima i učim o sportskom menadžmentu", komentirao je. Također je priznao da mu ne nedostaje život profesionalnog nogometaša, jer se osjeća ispunjeno u ovoj novoj fazi svog života. Cijeni vrijeme koje provodi s obitelji i priliku da doprinese razvoju novih talenata. I Sevilla i Barcelona imaju posebno mjesto u njegovom srcu i ne isključuje povratak u Španjolsku u budućnosti ako se ukaže prava prilika.