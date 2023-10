Modrić se vratio u Madrid. Španjolski mediji najavljuju što će ga tamo dočekati

Nakon loših kvalifikacijskih utakmica za Europsko prvenstvo 2024. godine u kojim su vatreni izgubili od Turske (0:1) i Walesa (2:1), Luka Modrić se vratio u španjolsku prijestolnicu i ponovo pridružio momčadi Real Madrida. U kraljevskom klubu ima lošu sezonu, obilježenu dobrom igrom, ali malom minutažom, a trener Carlo Ancelotti u prvu postavu gura druge igrače.

Sam se osvrnuo na trenutnu situaciju u klubu. "Ovo je jedna nova situacija za mene, ne igram kao prije i koliko bih htio. Mislim da svi znate da ja uvijek želim igrati, ne želim pauze i odmore. Dok igram se najbolje osjećam i pripremam. No situacija je takva i može imati neke pluseve za budućnost. Vidjet ćemo, ali ja to ne želim. Ja želim igrati ako treba svaka tri dana jer se fizički osjećam dobro. Da se ne osjećam dobro, bila bi druga priča. Mentalno se isto dobro osjećam. To je sve jedan normalan proces i tako ga prihvaćam", rekao je Modrić na press konferenciji prije utakmice s Turskom.

Španjolski mediji od početka sezone pišu kako kapetan hrvatske reprezentacije i dokapetan madridskog kluba nije zadovoljan svojom pozicijom te da to nije imao na umu kada je ovoga ljeta produžio ugovor na još 12 mjeseci. Također, poznato je kako su mu prije toga pristizale unosne ponude iz Saudijske Arabije, a viđen je i u društvu Davida Beckhama, suvlasnika Inter Miamija koji je ovoga ljeta doveo Lionela Messija.

Tako Španjolci pišu da bi odlazak Realove legende mogao biti i bliže no što se to prvotno mislilo. Već u zimskom prijelaznom roku. Ipak, ne slažu se svi sa takvim stajalištem. Španjolski novinar Jose Felix Diaz za Radio Marcu je rekao da smatra kako će MLS i Saudijci morati još pričekati i da je "Ancelotti sretan što ima Modrića u ekipi" te je vjeruje da će mu "dati minutažu u bitnim trenucima".

"Real želi da Modrić ostane do kraja sezone. Ni klub ni Modrić ne razmišljaju o odlasku. Modrić zaslužuje spektakularan oproštaj na kraju sezone, kao što zaslužuje legenda poput njega", kazao je Diaz.

