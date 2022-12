Modrić otkrio Španjolcima tajnu hrvatskog čuda: 'Vatreni su kao Real Madrid'

Hrvatski kapetan Luka Modrić porazgovarao je sa španjolskim novinarima uoči polufinalnog dvoboja vatrenih i Argentine. Inozemne novinare je zanimalo koja je tajna hrvatskog čuda, drugi puta zaredom Hrvati su sudionici same završnice svjetske smotre i medalja nam je nadohvat ruke. Messi i Argentina svakako neće biti lagan zalogaj, ali već smo naučili kako se možemo nositi s ponajboljom južnameričkom reprezentacijom.

- Jedva čekam igrati protiv Argentine. Messi je njihov najbolji igrač, bit će ga teško zaustaviti, ali mi smo spremni. Dat ćemo sve od sebe. Pokušat ćemo odigrati najbolju utakmicu u životu i nadam se da ćemo doći do finala. Mislio sam da će Španjolska doći do polufinala SP-a ili čak i dalje. Imaju dobru momčad. Ali ovo je nogomet, uvijek morate biti na 100 posto. Rodrygo je divan dečko, jako ga volim, imamo jako dobar odnos. Šteta što mu se to dogodilo, ali jako sam sretan zbog svoje zemlje. Samo sam ga htio ohrabriti - rekao je Luka.

- Prije odlaska na svjetsko prvenstvo puno smo razgovarali o tome u svlačionici Madrida. Rekao sam svojim suigračima: 'Pazite se Hrvatske', možete ih pitati, ha-ha. Nitko nije računao na nas. Hrvatska je kao Real Madrid? Da, naravno. Možemo to reći. DNA Real Madrida je uvijek boriti se do kraja. Nikada ne odustajati. Isto je s Hrvatskom - poručio je hrvatski kapetan.

Podsjetimo, vatreni igraju u utorak od 20 sati na stadionu Lusail.

