Luka Modrić igrat će na stadionu na koji stane Kip slobode. Pazite koliko je koštao

Kada je vlasnik Dallas Cowboysa, Jerry Jones, kasnih devedesetih počeo sanjati o novom domu za svoju momčad, njegova vizija nije bila ograničena na običan sportski objekt. Želio je stvoriti monumentalnu građevinu, golemi zabavni centar koji će pomaknuti granice i postati globalni simbol. Ta vizija, teška 1,15 milijardi dolara, ostvarena je 27. svibnja 2009. godine, kada je stadion, tada poznat kao Cowboys Stadium, otvorio svoja vrata. Smješten u Arlingtonu, ovaj kolos postao je mnogo više od nasljednika kultnog Texas Stadiuma; postao je arhitektonski spomenik 21. stoljeća, dizajniran da izazove divljenje i strahopoštovanje kod svakog posjetitelja, bilo da dolazi na utakmicu, koncert ili samo u obilazak. Ideja vodilja arhitekata iz tvrtke HKS bila je da se ne gradi samo stadion, već gotovo "građanska struktura" - javna zgrada od iznimne važnosti.

Struktura stadiona sama po sebi je inženjersko čudo. Dva golema čelična luka, najduži takvi na svijetu, protežu se impresivnih 373 metra preko cijele kupole, noseći masivni pomični krov bez potrebe za ijednim potpornim stupom unutar dvorane. Ta čista, nesmetana unutrašnjost toliko je prostrana da bi cijeli Kip slobode, zajedno s postoljem i bakljom, komotno stao ispod zatvorenog krova. Krov se, kao posveta povijesti, otvara tako da podsjeća na legendarnu rupu na krovu starog Texas Stadiuma, element koji je postao sinonim za "Američku momčad". Monumentalnost se nastavlja i na krajevima stadiona, gdje se nalaze najveća pomična staklena vrata na svijetu, visoka 36 i široka 55 metara. Njihovo otvaranje traje samo 18 minuta.

U središtu Jonesove vizije bila je i tehnologija koja će promijeniti iskustvo gledanja utakmice. Njegov cilj bio je jednostavan: pružiti navijačima na stadionu bolji i detaljniji pogled na akciju od onih koji utakmicu gledaju kod kuće. Rezultat je bio tada najveći viseći videoekran visoke definicije na svijetu, masivna Mitsubishi konstrukcija koja se proteže od jedne do druge 20-jardne linije terena. Sa svojih 1,2 milijuna funti težine i gotovo 2.300 kvadratnih metara video površine, ovaj ekran postao je ikona stadiona, toliko velik da je za košarkaške utakmice zapravo duži od samog terena. Uz njega, više od tri tisuće manjih Sonyjevih LCD ekrana raspoređeno je po hodnicima, ložama i ugostiteljskim objektima, osiguravajući da nitko ne propusti ni sekundu akcije. Cijeli kompleks opremljen je i brzim Wi-Fi signalom, omogućujući desetcima tisuća ljudi da istovremeno dijele svoje iskustvo na društvenim mrežama.

Ova grandioznost odrazila se i na kapacitet. Iako službeno prima 80.000 sjedećih mjesta, konfiguracija sa stajaćim mjestima omogućuje mu da ugosti više od 100 000 ljudi, što ga čini najvećim stadionom u NFL-u. Već u svojoj prvoj sezoni postavio je rekord posjećenosti za regularnu sezonu NFL-a, kada je utakmicu između Cowboysa i New York Giantsa 20. rujna 2009. gledao 105.121 navijač. No, apsolutni rekord koji i danas stoji postavljen je na događaju koji nema veze s američkim nogometom. Na NBA All-Star utakmici 14. veljače 2010. godine u dvorani se okupilo nevjerojatnih 108.713 gledatelja, što je upisano u Guinnessovu knjigu rekorda kao najposjećenija košarkaška utakmica u povijesti.

Iako je izgrađen za Cowboyse, stadion AT&T postao je pozornica za najrazličitije svjetske spektakle. Bio je domaćin Super Bowla XLV 2011. godine, finala doigravanja sveučilišnog nogometa, kao i prestižnog Cotton Bowl Classica. No, njegova prilagodljivost, zahvaljujući posebnom sustavu travnjaka koji se sastoji od 26 zamjenjivih panela, omogućila je održavanje događaja koji sežu daleko izvan sporta. Ovdje su održani boksački mečevi za svjetske titule s legendama poput Mannyja Pacquiaoa i Canela Álvareza, koji je pred 73.126 gledatelja postavio rekord posjećenosti za boksački meč u zatvorenom prostoru u SAD-u. Dva puta je ugostio i WWE WrestleManiju, pri čemu je ona 2016. srušila rekord posjećenosti za taj događaj sa 101.763 obožavatelja. Glazbene ikone poput Georgea Straita, U2, The Rolling Stonesa i Taylor Swift, koja je postala prva izvođačica koja je rasprodala stadion tri noći zaredom, održale su nezaboravne koncerte. Popis se nastavlja s rodeom, motokrosom, utrkama monster truckova, pa čak i finalom američkog prvenstva u kuglanju.

Jedan od najiznenađujućih aspekata stadiona je njegova transformacija u prvoklasnu galeriju suvremene umjetnosti. Jerry Jones i njegova supruga Gene, strastveni kolekcionari, angažirali su 18 renomiranih svjetskih umjetnika da stvore djela specifično za ovaj prostor. Rezultat je zapanjujuća kolekcija slika, skulptura i instalacija koja se proteže kroz monumentalne prostore stadiona, od ulaznih dvorana do zidova luksuznih loža. Neutralni tonovi interijera služe kao savršena pozadina za djela umjetnika poput Olafura Eliassona, čija se instalacija vrti iznad glava posjetitelja poput elegantnog modela sunčevog sustava, ili Annette Lawrence i njezine skulpture "Coin Toss" koja oživljava dok se krećete ispod nje. Izvan stadiona, u plazi ispred istočnog ulaza, nalazi se i poznata skulptura "Sky Mirror" Anisha Kapoora. Uprava stadiona tvrdi da je zahvaljujući milijunima posjetitelja godišnje, ova kolekcija postala jedna od najgledanijih zbirki suvremene umjetnosti na svijetu, nadmašujući čak i neke poznate muzeje.

Unatoč svojoj veličini i slavi, stadion nije prošao bez kritika. Dvije su se kontroverze posebno istaknule. Prva se tiče ogromnog videoekrana koji visi relativno nisko iznad terena. U nekoliko navrata, ispucane lopte (puntovi) udarile su u ekran, što prema pravilima zahtijeva ponavljanje akcije. Dok su neki tvrdili da to utječe na igru, Jerry Jones je odbacio kritike uz komentar da "ako ne pokušavate pogoditi ekran, nećete ga pogoditi". Drugi, mnogo veći problem je odbljesak sunca. Zbog neuobičajene orijentacije stadiona u smjeru istok-zapad, sunce u kasnim poslijepodnevnim satima probija kroz staklena vrata iza jedne od završnih zona, stvarajući zasljepljujući odbljesak. Igrači su se žalili da ne vide loptu, a hvatač Cowboysa CeeDee Lamb je nakon jedne utakmice 2024. izjavio da zbog sunca "uopće nije vidio loptu" te je zatražio da se navuku zavjese koje postoje, ali se nikada ne koriste tijekom utakmica. Jones je tu ideju oštro odbacio, rekavši: "Svi imaju iste uvjete. Srušimo onda stadion i izgradimo novi? Dajte, molim vas." Ovaj stadion ugostit će devet utkamica Svjetskog nogomertnog prvenstva, uključujući i polufinale. Na ovom stadionu igrat će i Hrvatska i to protiv Engleske.