Ova županija gradit će stanove i kuće za mlade obitelji, donosimo detalje projekta teškog 10 milijuna eura

Čak 43 obiteljske kuće i 3 stambene zgrade s ukupno 52 stambene jedinice gradit će Osječko-baranjska županija na 46 lokacija diljem županije, a sve samo s jednim ciljem, kako bi potaknuli ostanak i doseljavanje mladih obitelji. Program 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom' jedinstven je model u Hrvatskoj i jedini takav koji provodi jedna županija, a mi donosimo detalje tko će se moći prijaviti za nekretninu te kako će sve to funkcionirati.

Već su odabrane lokacije na kojima će se graditi kuće i zgrade, a bit će raspoređene u 19 jedinica lokalne samouprave, odnosno 20 naselja. Kuće će se tako u prvoj fazi projekta graditi u Forkuševcima (Općina Viškovci), Feričancima, Dardi i Mecu, Topolju (Općina Draž), Drenju, Vladislavcima, Kopačevu (Općina Bilje), Krčeniku (Općina Podravska Moslavina), Kunišincima i Marijancima, Levanjskoj Varoši, Popovcu i Branjini, Bizovcu, Baranjskom Petrovom Selu (Općina Petlovac), Tomašancima (Općina Gorjani), Semeljcima, Svetoblažju (Općina Trnava) te Strizivojni dok će dvije zgrade biti sagrađene u Antunovcu, a jedna u Kneževim Vinogradima.

Kako nam objašnjavaju u Županiji, program je namijenjen mladim obiteljima koje nemaju riješeno stambeno pitanje, a detaljni uvjeti i kriteriji bit će definirani javnim pozivom za krajnje korisnike. Naglašavaju da je program otvoren i fleksibilan s ciljem poticanja mobilnosti i doseljavanja, što znači da će pravo prijave imati mlade obitelji neovisno o trenutnom mjestu prebivališta, uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Za dodjelu nekretnina gledat će se stambeni status, dob i broj članova u kućanstvu te radni status i povezanost s lokalnom zajednicom. Pri odabiru prednost će imati deficitarna zanimanja i medicinske sestre, stručnjaci u STEM području, inženjeri itd.

Program se temelji na modelu dugoročnog najma na 10 godina s mogućnošću otkupa, pri čemu korisnici kroz plaćanje najamnine postupno stječu vlasništvo nad nekretninom. Ukoliko obitelj nakon 10 godina najma nije kreditno sposobna za otkup nekretnine, bit će moguće produžiti najam na 25 godina.

– Cilj je omogućiti mladima krov nad glavom bez kreditnog zaduživanja, a uvjeti najma i otkupa bit će definirani na način da budu značajno povoljniji od tržišnih, upravo kako bi se potaknulo njihovo zadržavanje i doseljavanje – naglašavaju u Županiji.

Drugi dio programa je izravna financijska potpora mladim obiteljima, u iznosu od 3.000 do 10.000 eura, za kupnju ili izgradnju nekretnine te za adaptaciju, a u samo dva mjeseca za taj je javni poziv zaprimljeno 186 prijava. Također, u 2025. godini na područje Osječko-baranjske županije vratilo više od 169 djece, od čega 85 u osnovne škole i 84 u vrtiće, što, ističu u Županiji, potvrđuje pozitivan trend i opravdanost ovakvih ulaganja. U iduće četiri godine za realizaciju ovog plana uložit će se 10 milijuna eura.

U Antunovcu, koji je udaljen 10-ak minuta od Osijeka i trenutačno je vrlo popularno mjesto za život, gradit će se dvije zgrade, a s obzirom na iskazani interes i Županija, ali i općinski načelnik Davor Tubanjski očekuju da će se stanovi razgrabiti odmah.

– Mlade obitelji se doseljavaju i kupuju kuće. Samo kad usporedimo da je 2017. godine u vrtiću bilo 70 djece, a danas ih je 155, dovoljno govori o tome koliko se ljudi doseljavaju. Mi smo općina koja je na popisu stanovništva 2021. godine imala najmanji pad, a vjerujem da će popis stanovništva 2031. godine pokazati značajan rast. Antunovac ima puno prednosti, povezan je gradskim prijevozom s Osijekom, sufinanciramo karte djeci, treće dijete u vrtić ide besplatno. Sve što smo dosad ulagali sada pokazuje da mladi žele ostati ovdje i sa sigurnošpću mogu reći da će se ti stanovi popuniti jako brzo – kazao nam je Tubanjski.

Na području baranjske Općine Draž, u mjestu Topolje, gradit će se dvije kuće. – Tamo imamo mladih obitelji koje žive s roditeljima, a žele se osamostaliti. Mi u Općini sada moramo odraditi geodetske stvari, očistiti ta zemljišta i onda se može ići u izradu projektne dokumentacije. Kada zemljišta budu spremna, darovat ćemo ih županiji – pojašnjava nam proceduru načelnica Općine Draž Valentina Avdičević. U drugoj fazi planirana je gradnja još pet kuća.

– Uz to, Ministarstvo graditeljstva će graditi jednu zgradu sa šest stambenih jedinica tako da je to za naše područje velik broj nekretnina za naše mlade obitelji i mislimo da ćemo ih jako rasteretiti jer neće morati dizati kredite kako bi riješili svoje stambeno pitanje – kaže nam Avdičević.

Županija planira i drugu fazu programa kojom će se obuhvatiti dodatne lokacije i jedinice lokalne samouprave poput Erduta, Punitovaca, Viljeva...

– Program 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom' jedan je od naših ključnih projekata jer njime rješavamo jedno od najvažnijih

životnih pitanja, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Naš cilj nije samo izgradnja kuća i stanova, već stvaranje uvjeta za ostanak, povratak i doseljavanje stanovništva. Kroz model dugoročnog najma s mogućnošću otkupa, želimo omogućiti mladim ljudima da ostanu živjeti i raditi u našoj županiji, ali i potaknuti dolazak novih obitelji. Velik interes koji već sada bilježimo potvrđuje da smo pokrenuli program koji odgovara na stvarne potrebe naših stanovnika, a njegov nastavak i širenje kroz drugu fazu, dodatno će ojačati demografsku i razvojnu sliku naše županije – kaže nam županica Nataša Tramišak.

Zemljište u Antunovcu gdje će se graditi dvije zgrade