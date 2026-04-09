Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI MODEL

Ova županija gradit će stanove i kuće za mlade obitelji, donosimo detalje projekta teškog 10 milijuna eura

Foto: Osječko-baranjska županija
1/9
Autor
Karolina Lubina
09.04.2026.
u 18:40

U Županiji naglašavaju da je program otvoren i fleksibilan s ciljem poticanja mobilnosti i doseljavanja, što znači da će pravo prijave imati mlade obitelji neovisno o trenutnom mjestu prebivališta

Čak 43 obiteljske kuće i 3 stambene zgrade s ukupno 52 stambene jedinice gradit će Osječko-baranjska županija na 46 lokacija diljem županije, a sve samo s jednim ciljem, kako bi potaknuli ostanak i doseljavanje mladih obitelji. Program 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom' jedinstven je model u Hrvatskoj i jedini takav koji provodi jedna županija, a mi donosimo detalje tko će se moći prijaviti za nekretninu te kako će sve to funkcionirati. 

Već su odabrane lokacije na kojima će se graditi kuće i zgrade, a bit će raspoređene u 19 jedinica lokalne samouprave, odnosno 20 naselja. Kuće će se tako u prvoj fazi projekta graditi u Forkuševcima (Općina Viškovci), Feričancima, Dardi i Mecu, Topolju (Općina Draž), Drenju, Vladislavcima, Kopačevu (Općina Bilje), Krčeniku (Općina Podravska Moslavina), Kunišincima i Marijancima, Levanjskoj Varoši, Popovcu i Branjini, Bizovcu, Baranjskom Petrovom Selu (Općina Petlovac), Tomašancima (Općina Gorjani), Semeljcima, Svetoblažju (Općina Trnava) te Strizivojni dok će dvije zgrade biti sagrađene u Antunovcu, a jedna u Kneževim Vinogradima. 

Kako nam objašnjavaju u Županiji, program je namijenjen mladim obiteljima koje nemaju riješeno stambeno pitanje, a detaljni uvjeti i kriteriji bit će definirani javnim pozivom za krajnje korisnike. Naglašavaju da je program otvoren i fleksibilan s ciljem poticanja mobilnosti i doseljavanja, što znači da će pravo prijave imati mlade obitelji neovisno o trenutnom mjestu prebivališta, uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Za dodjelu nekretnina gledat će se stambeni status, dob i broj članova u kućanstvu te radni status i povezanost s lokalnom zajednicom. Pri odabiru prednost će imati deficitarna zanimanja i medicinske sestre, stručnjaci u STEM području, inženjeri itd. 

Program se temelji na modelu dugoročnog najma na 10 godina s mogućnošću otkupa, pri čemu korisnici kroz plaćanje najamnine postupno stječu vlasništvo nad nekretninom. Ukoliko obitelj nakon 10 godina najma nije kreditno sposobna za otkup nekretnine, bit će moguće produžiti najam na 25 godina. 

– Cilj je omogućiti mladima krov nad glavom bez kreditnog zaduživanja, a uvjeti najma i otkupa bit će definirani na način da budu značajno povoljniji od tržišnih, upravo kako bi se potaknulo njihovo zadržavanje i doseljavanje – naglašavaju u Županiji. 

Foto: Osječko-baranjska županija

Drugi dio programa je izravna financijska potpora mladim obiteljima, u iznosu od 3.000 do 10.000 eura, za kupnju ili izgradnju nekretnine te za adaptaciju, a u samo dva mjeseca za taj je javni poziv zaprimljeno 186 prijava. Također, u 2025. godini na područje Osječko-baranjske županije vratilo više od 169 djece, od čega 85 u osnovne škole i 84 u vrtiće, što, ističu u Županiji, potvrđuje pozitivan trend i opravdanost ovakvih ulaganja. U iduće četiri godine za realizaciju ovog plana uložit će se 10 milijuna eura. 

U Antunovcu, koji je udaljen 10-ak minuta od Osijeka i trenutačno je vrlo popularno mjesto za život, gradit će se dvije zgrade, a s obzirom na iskazani interes i Županija, ali i općinski načelnik Davor Tubanjski očekuju da će se stanovi razgrabiti odmah. 

– Mlade obitelji se doseljavaju i kupuju kuće. Samo kad usporedimo da je 2017. godine u vrtiću bilo 70 djece, a danas ih je 155, dovoljno govori o tome koliko se ljudi doseljavaju. Mi smo općina koja je na popisu stanovništva 2021. godine imala najmanji pad, a vjerujem da će popis stanovništva 2031. godine pokazati značajan rast. Antunovac ima puno prednosti, povezan je gradskim prijevozom s Osijekom, sufinanciramo karte djeci, treće dijete u vrtić ide besplatno. Sve što smo dosad ulagali sada pokazuje da mladi žele ostati ovdje i sa sigurnošpću mogu reći da će se ti stanovi popuniti jako brzo – kazao nam je Tubanjski. 

Na području baranjske Općine Draž, u mjestu Topolje, gradit će se dvije kuće. – Tamo imamo mladih obitelji koje žive s roditeljima, a žele se osamostaliti. Mi u Općini sada moramo odraditi geodetske stvari, očistiti ta zemljišta i onda se može ići u izradu projektne dokumentacije. Kada zemljišta budu spremna, darovat ćemo ih županiji – pojašnjava nam proceduru načelnica Općine Draž Valentina Avdičević. U drugoj fazi planirana je gradnja još pet kuća. 

– Uz to, Ministarstvo graditeljstva će graditi jednu zgradu sa šest stambenih jedinica tako da je to za naše područje velik broj nekretnina za naše mlade obitelji i mislimo da ćemo ih jako rasteretiti jer neće morati dizati kredite kako bi riješili svoje stambeno pitanje – kaže nam Avdičević. 

Županija planira i drugu fazu programa kojom će se obuhvatiti dodatne lokacije i jedinice lokalne samouprave poput Erduta, Punitovaca, Viljeva... 

– Program 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom' jedan je od naših ključnih projekata jer njime rješavamo jedno od najvažnijih
životnih pitanja, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Naš cilj nije samo izgradnja kuća i stanova, već stvaranje uvjeta za ostanak, povratak i doseljavanje stanovništva. Kroz model dugoročnog najma s mogućnošću otkupa, želimo omogućiti mladim ljudima da ostanu živjeti i raditi u našoj županiji, ali i potaknuti dolazak novih obitelji. Velik interes koji već sada bilježimo potvrđuje da smo pokrenuli program koji odgovara na stvarne potrebe naših stanovnika, a njegov nastavak i širenje kroz drugu fazu, dodatno će ojačati demografsku i razvojnu sliku naše županije – kaže nam županica Nataša Tramišak. 

Zemljište u Antunovcu gdje će se graditi dvije zgrade

Antunovac: Zemljište na kojem uskoro treba početi gradnja zgrade u sklopu programa "Naša Slavonija i Baranja - naš dom"
09.04.2026., Antunovac - Prazno zemljiste gdje uskoro treba poceti gradnja zgrade u sklopu programa 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom'. Photo: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ključne riječi
mlade obitelji Naša Slavonija i Baranja - naš dom' osječko-baranjska županija stambeno zbrinjavanje

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZA
zagabria4
19:47 09.04.2026.

Ne samo stanove, neka im daju i Playstation i auto i upola jeftiniju hranu. Zašto da se muče i sami zarađuju, pa i tajkunima su dali. Neka se vidi socijalizam, dok pola radnika radi ispod minimalca. Svašta ima u povoj drćavi

OZ
OzempičIćAP
19:18 09.04.2026.

Program stanova za mlade 10m, Pavlek jamio 30m a Škugor 150m eura.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!