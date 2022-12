Messija nikad nitko nije tako uništio. Brozović je spremio 'kavez', a Dalićev stožer donio najtežu odluku

Sedmerostruki osvajač Zlatne lopte Lionel Messi u tri dosadašnja nastupa protiv Hrvatske ima dva poraza! Prvi put je igrao protiv Hrvatske 2006. u Baselu kada je naša reprezentacija slavila pobjedu 3:2, zatim 2014. godine u Londonu (2:1 za gauče, kada je dao gol iz penala, a za Hrvatsku je zabio Anas Sharbini), te na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, kada je u Nižnjem Novgorodu Hrvatska u skupini pobijedila Argentinu s 3:0.

Ta se veličanstvena pobjeda svrstava među naših pet najznačajnijih pobjeda na svjetskim prvenstvima, uz one protiv Njemačke i Nizozemske 1998., te Engleske 2018. i Brazila 2022. godine. Pridodamo li tome i trijumf nad Italijom 2002.,. dolazimo do brojke od čak pet svjetskih prvaka koje je mala Hrvatska rušila na SP-ima!

Kovačić i Kramarić na klupi

Bajkovitu predstavu s Argentinom izbornik Zlatko Dalić detaljno je evocirao u svojoj knjizi "Rusija naših snova". U njoj je otkrio s kakvim se dvojbama suočavao uoči utakmice, kako se u njoj iznenada odrekao jednoga važnoga vatrenoga, te naravno – kako je Hrvatska zaustavila Lionela Messija.

- Trebao mi je korektor u sredini terena, nismo mogli i drugi put s četvoricom napadača. Kramarić ostaje na klupi, Rebić, Mandžukić i Perišić u špici. Na razgovor pozivam Badelja. Brozovića i Kovačića: 'Jedan od vas trojice igrat će, svaki ima svojih prednosti i mana. Kovačiću, ne igraš stalno, čuvao si Messija u utakmicama Reala i Barcelone. To je bilo dobno, ali nedostaje ti kontinuitet. Miki, ti najbolje čitaš igru, ali malko si sporiji, a ti, Brozoviću, imaš brzinu, ali nisi taj koji čuva poziciju i drži maksimalnu koncentraciju. Izbor je u dogovoru sa stručnim stožerom pao na Brozovića. Pokretljiv je, na nama je da mu usadimo da kontrolira poziciju, da se u fazi obrane pokreće polulijevo, kamo dolazi Messi, i napravi trokut sa Strinićem i Perišićem. To je naš kavez za Lea. I ključno: valja nam spriječiti dotok lopte. Kad je uzme, tko mu se može suprotstaviti? - piše Dalić.

A tko je bio zaslužni vatreni kojega se u toj utakmici odrekao? Vedran Ćorluka.

- Nakon Nigerije rekao sam mu da će biti u sastavu u drugoj utakmici, ali kako? Lovren i Vida potpuno su položili sve zahtjeve protiv Nigerije, djelovali su sigurno, čak odlično. 'Čarli, žao mi je, rekao sam ti da ćeš igrati protiv Argentine, ali ne mogu sada dirati ovu dvojicu, neću mijenjati stopere - objasnio sam mu. 'Rekao si da ću igrati', zaustio je, ali odmah zastao, i dodao: 'Ali shvaćam te, u redu. Malo mi je žao, no oni su igrali dobro, dajem im punu podršku, i to poštujem.

Izbornik se u priči o Argentini prisjetio i jednoga od junaka kojega više nema među vatrenima, Imoćanina Ante Rebića.

- Ante Rebić juriša, ali njegova ga je agresija dovela do žutog, na rub crvenog kartona: 'Moraš promijeniti način igre' - upozoravam ga. 'Ostani, igraj dalje, dat ćeš gol' - dajem mu podršku iako bi ga svatko mijenjao jer je visio poput suhe grane. Na početku drugog dijela (pri rezultata 0:0), razmišljam što ću s Rebićem. Kramarić je na zagrijavanju, kada Ante još jednom izvrši presing, poprate ga drugi, vratar Willy Caballero se uspaniči, natjeran je na pogrešku, krivo zahvaća loptu, a Reba čudesno zabija iz voleja. Strašno! Fantastično! Na našoj je klupi urnebes, a ja odmah vučem zamjenu: Rebić izlazi, a Andrej ulazi na teren.

Rakitić je rekao Daliću: Kad krene prema centru i spusti glavu, gotovo je

Vratimo se ipak ključnom faktoru ove famozne predstave: zaustavljanju Lea Messija.

- Zapravo nisam ga na terenu ni zamijetio. I Brozović, i Strinić, i Perišić savršeno su obavili posao. Messi je bio kao ptica u krletki, ni u jednom trenutku nije 'propjevao'. Nije se oteo kontroli i demonstrirao bilo što od briljantnog repertoara kojim raspolaže. To što smo odigrali bio je školski primjer kako Messija baciti u očaj i učiniti ga nemoćnim. Nije ga bilo zahvaljujući nama, sustavu, igri koju smo prezentirali. Nisam pratio je li čestitao našim igračima, ali Rakitić mi je rekao:

- Messi je genij, ali čim sagne glavu i ide na centar, gotovo je. Znači da je izgubio koncentraciju, da nije svoj. Tako je i bilo. Pognuo je glavu i priznao poraz.

Ostala su još sedmorica

Ante Rebić postigao je pogodak u 53. minuti, a Argentince su dokrajčili Luka Modrić u 80. i Ivan Rakitić u 90. minuti. Iz tadašnje momčadi Argentine danas su u Kataru, uz Messija, i Tagliafico iz Lyona, Acuña iz Seville, Otamendi iz Benfice, Di Maria iz Juventusa, Dybala iz Rome te pričuvni vratar Armani iz River Platea.

Inače, od brojnih Messijevih rekorda jedan je vezan i za Svjetsko prvenstvo. Argentinac je, naime, čak devet puta službeno izabran za Fifa Man of the Match, igrača utakmice na SP-u! Ta se nagrada dodjeljuje od SP-a 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, a u poretku iza nedodirljivoga Messija su Portugalac Cristiano Ronaldo sa sedam FMM-a, Nizozemac Arjen Robben sa šest, a po pet ih imaju Francuz Mbappé, Urugvajac Suarez i – Hrvat Luka Modrić...