Ljubavni krah legende: Ostavila ga 35 godina mlađa djevojka zbog prevare s prijateljicom

Brazilska nogometna ikona i jedan od najvećih napadača svih vremena, 60 godišnji Romario, ponovno proživljava ljubavni brodolom koji je odjeknuo u svjetskim medijima. Njegova veza s 35 godina mlađom studenticom dentalne medicine, Tiffany Barcelos, završila je jednako naglo kao što je i počela. Nakon samo tri mjeseca strastvene romanse, koju je par rado pokazivao na društvenim mrežama dijeleći fotografije s putovanja i nježne trenutke, 25-godišnja Tiffany odlučila je prekinuti sve veze s legendarnim sportašem. Razlog je, prema navodima brazilskih medija, bolna spoznaja o nevjeri - i to ne s bilo kim, već s osobom iz njezina najužeg kruga prijatelja.

Klupko se počelo odmotavati tijekom Romarijeva putovanja na Fernando de Noronha, arhipelag poznat po netaknutim plažama i kristalno čistom moru, koji slovi kao jedno od najekskluzivnijih brazilskih turističkih odredišta. Dok je Tiffany ostala na kopnu, njezin partner uživao je u rajskom okruženju, no ne sam. Uskoro su internet preplavile fotografije i svjedočanstva očevidaca koji su Romarija vidjeli u prisnom druženju s Barbarom Cavalcanti, Tiffanynom bliskom prijateljicom. Iako su bili u većem društvu, njihova bliskost nije prošla nezapaženo. Neki od prisutnih tvrdili su da su ih vidjeli kako se drže za ruke, što je dodatno potaknulo glasine o prirodi njihova odnosa. Za Tiffany, koja je samo nekoliko dana ranije s Romarijem bezbrižno pratila nogometnu utakmicu u Rio de Janeiru, ove su vijesti stigle kao grom iz vedra neba.

Ono što je uslijedilo opisano je kao "dvostruka izdaja" koja je slomila povjerenje mlade studentice. Tiffany je navodno prvo shvatila da nije pozvana na putovanje, da bi nedugo zatim saznala da je njezino mjesto zauzela upravo Barbara, djevojka s kojom je dijelila tajne i putovala. Ironično, kako pišu strani mediji, trojac je ranije tijekom svoje kratke veze već putovao zajedno, što cijelu situaciju čini još bizarnijom i bolnijom. Spoznaja da je muškarac kojem je vjerovala provodio vrijeme s prijateljicom kojoj je također vjerovala, i to iza njezinih leđa, bila je kap koja je prelila čašu i potaknula je na brzu i odlučnu reakciju.

U modernom dobu, gdje se status veze često potvrđuje ili demantira na društvenim mrežama, Tiffany Barcelos nije gubila vrijeme. Odmah nakon što su do nje stigle glasine i kompromitirajuće fotografije, povukla je konkretne poteze. Bez ikakve javne objave ili drame, prestala je pratiti i Romarija i Barbaru Cavalcanti na Instagramu. Uz to, pedantno je obrisala sve komentare koje je slavni nogometaš ostavljao ispod njezinih fotografija, čime je simbolično izbrisala i svaki trag njihove romanse. Iako nitko od troje aktera ovog ljubavnog trokuta nije dao službenu izjavu, ovi su potezi u javnosti protumačeni kao nedvojbena potvrda prekida i kraj priče koja je od početka intrigirala zbog goleme razlike u godinama.

Ovaj ljubavni krah samo je posljednji u nizu turbulentnih epizoda u privatnom životu brazilskog senatora. Naime, Tiffany Barcelos bila je treća žena s kojom su Romarija povezivali u razdoblju od samo četiri mjeseca, što svjedoči o njegovom nestabilnom ljubavnom statusu. Prije nje, bio je u vezi s 23-godišnjom studenticom Alicyom Gomes, s kojom je prekinuo krajem 2025. godine, no navodno su ostali u kontaktu. Kratko prije toga, u studenom, viđen je na jednom događaju s bivšom partnericom Brunom Machado, što je potaknulo glasine o pomirenju. Čini se da Romario, unatoč godinama, ne miruje, a njegov životni stil neumoljivo puni stranice tabloida. Njegova veza s Tiffany započela je javno tijekom karnevala u veljači, kada su prvi put snimljeni kako se drže za ruke, no sreća očito nije dugo potrajala.

Reputacija velikog zavodnika i čovjeka kojeg su mediji često opisivali kao "opsjednutog seksom" prati Romarija desetljećima. Iza sebe ima tri propala braka i sedmero djece iz različitih veza, a nikada nije skrivao koliko mu je fizička strana odnosa važna. Čini se da se obrazac ponavlja, jer ovo nije prvi put da ga partnerica ostavlja zbog navodne nevjere. Godine 2022. sedmomjesečnu vezu s njim prekinula je i 25 godina mlađa manekenka Marcelle Ceolin, koja je kao razlog također navela njegove paralelne veze s drugim ženama. Ta sklonost kratkim i strastvenim avanturama, koje često završavaju skandalom, postala je njegov zaštitni znak jednako kao i njegovi legendarni golovi na nogometnom terenu.

Unatoč kontroverzama koje ga prate u privatnom životu, ne smije se zaboraviti sportska ostavština koju je Romário de Souza Faria ostavio iza sebe. Smatran jednim od najtalentiranijih napadača u povijesti nogometa, bio je genij u protivničkom šesnaestercu, poznat po nevjerojatnom osjećaju za gol, eksplozivnosti i ubojitom finišu iz naizgled nemogućih pozicija. Vrhunac karijere doživio je 1994. godine kada je predvodio Brazil do naslova svjetskog prvaka na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, turniru na kojem je postigao pet golova i bio proglašen najboljim igračem svijeta. U svojoj 24-godišnjoj karijeri postigao je, prema vlastitoj evidenciji, više od tisuću golova, dok službene statistike bilježe impresivnih 768 pogodaka. Za brazilsku reprezentaciju zabio je 55 golova u 70 nastupa, čime se svrstao uz bok velikanima poput Peléa i Ronalda.

Nakon završetka nogometne karijere, Romario se posvetio politici i danas obnaša dužnost senatora u Brazilu, gdje se bavi pitanjima vezanim uz sport i socijalna prava.