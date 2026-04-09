PEČAT ODLAZI U POVIJEST

Sutra kreće puna digitalna kontrola granica Unije: Najveće novosti odnose se na ove putnike

Bregana: Pooštrenje kontrola izazvalo je gužvu na hrvatsko-slovenskoj granici
Vedran Balen
09.04.2026.
u 17:39

Iz MUP-a poručuju da su svi prijelazi tehnički i kadrovski spremni te da ne očekuju znatnije poremećaje

Od 10. travnja, države članice Europske unije u potpunosti uvode sustav ulaska i izlaska (EES), čime se prelazi na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora. Riječ je o jedinstvenome europskom sustavu koji će zamijeniti dosadašnje ručno pečatiranje putovnica i omogućiti preciznije praćenje kretanja državljana trećih zemalja. EES bilježi i pohranjuje podatke o datumu, vremenu i mjestu ulaska i izlaska putnika koji dolaze izvan Europske unije i Schengena. Sustav se odnosi na kratkotrajni boravak do 90 dana u razdoblju od 180 dana, a osim osnovnih podataka iz putnih isprava prikupljat će i biometrijske podatke, poput fotografije lica i otisaka prstiju.

Primjenom napredne tehnologije pečati u putovnicama odlaze u prošlost. Novi sustav automatski će izračunavati trajanje dopuštenog boravka te upozoravati nadležna tijela na moguće prekoračenje. Podaci će se čuvati tri godine za putnike koji poštuju pravila, odnosno pet godina za one koji ih prekrše. Iz Ministarstva unutarnjih poslova RH ističu kako EES omogućuje bolju kontrolu boravka, smanjuje mogućnost zloporabe dokumenata i jača sigurnost razmjenom podataka u stvarnom vremenu između država članica. Naglašavaju i da za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema znatnijih promjena u načinu prelaska granice.

– Za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema nikakvih promjena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja – poručio je ranije ministar Davor Božinović. Hrvatska je, prema Božinovićevim riječima, već aktivno uključena u sustav, s milijunima evidentiranih putnika. Granični prijelazi dodatno su opremljeni, uveden je poseban trak za registraciju, koriste se mobilni uređaji za uzimanje biometrijskih podataka, a angažiran je i veći broj policijskih službenika.

Unatoč tehničkoj spremnosti, dio stručnjaka upozorava kako bi potpuna primjena sustava mogla uzrokovati zastoje i dulja čekanja, osobito tijekom ljetne turističke sezone i na frekventnim prijelazima na granici s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Iz MUP-a međutim poručuju kako ne očekuju značajnije poremećaje u odnosu na prethodne godine naglašavajući da je sustav već testiran i spreman za punu primjenu na svim kopnenim, morskim i zračnim granicama.

– Implementacija ovog sustava imat će ključnu ulogu u praćenju ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja – poručili su iz MUP-a. Europska komisija predvidjela je i određenu fleksibilnost u početnoj fazi, pa će države članice moći prilagođavati provedbu kako bi se ublažili eventualni problemi u prometu.

Važno je napomenuti i da se EES ne smije miješati s ETIAS sustavom, koji predstavlja zasebnu online prijavu za putovanja u EU. Uvođenjem EES-a Europska unija čini važan korak prema digitalizaciji i jačanju sigurnosti svojih granica, uz istodoban izazov očuvanja protočnosti prometa na najopterećenijim prijelazima.

Schengen Davor Božinović EES Europska unija

Avatar lijevipokvarenibrisač
lijevipokvarenibrisač
17:49 09.04.2026.

To će biti posebno problematično za gradonačelnika Banja Luke! 😂😂

Brkoni_79X51
18:16 09.04.2026.

Na vecini prijelaza za BiH nema posebne trake.

otrovnijezik
17:49 09.04.2026.

Pa ja sam otisak prsta, očiju, lica i vena već dao iphoneu. Zašto bih to sada morao i vama? Zar ne možete do tih podataka?

