Modrić ima poseban motiv za osvojiti SP: Na dan finala Luka je doživio obiteljsku tragediju

Veliko finale svjetskog prvenstva igra se 18. prosinca u nedjelju, a svi se nadamo kako će se tamo naći i Hrvatska u možebitnoj reprizi iz Rusije protiv branitelja naslova Francuza. Taj datum je zauvijek ostao urezan u životu našeg najboljeg igrača u povijesti, hrvatskog maestra veznog reda Luke Modrića. Naime, tada su četnički zločinci ušli u Jesenice i mučki usmrtili sedam civila među kojima je bio i djed Luke Modrića koji zasigurno zbog ovog ima poseban motiv osvojiti svjetsku smotru.

- To je obilježilo moj život. Iako sam bio mali dječak, sjećam se nekih stvari. Djed je bio moj zaštitnik i uvijek držao uz sebe pa i kade je blago vodio na ispašu. I ime sam dobio po djedu. Žao mi je što nije doživio barem dio svega što sam postigao, ali siguran sam da me odozgo gleda i da je ponosan - rekao je Modrić za Fifin dokumentarac o voljenom djedu Luki.

Foto: Screenshot Fifa

Luka nikako nije imao lagano djetinjstvo koje je obilježeno velikom obiteljskom tragedijom i ratnim razaranjima, no izdignuo se iznad svih nedaća i postao jedan od najvećih nogometaša u nogometnoj povijesti.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia's Luka Modric looks dejected after Brazil's Neymar scores their first goal REUTERS/Suhaib Salem Photo: SUHAIB SALEM/REUTERS