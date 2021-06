Modrić, Kovačić i Brozović su odlični, ali ovaj Vatreni se ističe u velikim utakmicama!

Glavna poveznica hrvatske i španjolske reprezentacije uoči ovog ogleda u osmini finala Europskog prvenstva je definitivno Dani Olmo, momak koji je kao mladi tinejdžer riskirao i otišao graditi svoju karijeru izvan Španjolske, u zagrebačkom Dinamu, i momak koji je tim putem uspio doći do statusa stožernog igrača reprezentacije.

Za Danija je ovo posebna utakmica jer se u suštini bore njegove dvije zemlje: njegova Španjolska, ali i Hrvatska u kojoj je nogometno odgojen, kako i sam voli reći. Ne računamo li strance koji su na kraju obukli dres hrvatske reprezentacije, Olmo je zasigurno jedan od najomiljenijih stranaca u povijesti HNL-a. Mnogi još uvijek prate njegove nastupe u njemačkom Leipzigu kao da je naš. Olmo je jučer izašao na konferenciju za španjolske i hrvatske medije te je podijelio svoja mišljenja o utakmici osmine finala.

Enrique me nije pitao o Hrvatima

– Osjećam se dobro, na raspolaganju sam momčadi i svemu što izbornik želi. U trećem kolu nisam mogao sudjelovati, ali tim je uvijek na prvom mjestu. Nastavit ću raditi kako bih pomogao momčadi. Što se Hrvatske tiče, mislim da se ističu kao cjelina. Postoje odlični igrači kao Modrić, Brozović i Kovačić, ali kad bih morao istaknuti nekoga, to bi bio Petković koji se istakne u velikim utakmicama – kazao je Olmo na španjolskom.

Potom je otkrio je li ga izbornik Enrique pitao za savjete uzevši u obzir njegovih pet i pol godina u Hrvatskoj i dobro poznavanje igrača poput Livakovića, Petkovića, Gvardiola...

– Ma on jako dobro poznaje hrvatsku reprezentaciju, nije me pitao ništa. Svi znamo kako je Hrvatska jaka, znamo što su napravili, trebali su pobijediti zadnju utakmicu i to su napravili. Trebamo paziti na sve što rade kao ekipa, imaju oni jako dobre igrače, ali mislim da su najjači kao cjelina, kao ekipa – rekao je Olmo.

Nakon toga je Olmo odgovarao na pitanja hrvatskih novinara koja su naši kolege počeli postavljati na engleskom jeziku, no Olmo je odmah pitao: “Hoćete da odgovaram na hrvatskom ili na engleskom” te nastavio govoriti na vrlo tečnom hrvatskom jeziku.

– Za mene je to velika i posebna utakmica, prvi put igram protiv Hrvatske i protiv igrača s kojima sam igrao u Dinamu, to mi je kao finale. Volio bih da možemo igrati u finalu, ali s obzirom na to da ne možemo, onda je ova osmina finala kao finale – iskren je bio Olmo, a zatim je priznao da je i proslavio hrvatsko srebro u Rusiji dok je bio član Dinama:

– Slavilo se kao da su osvojili naslov. Bilo je fantastično biti tamo s mojom ekipom, osjećao sam se kao da sam dio toga jer Hrvatska ima posebno mjesto u mom srcu.

Naravno, u ovom prvenstvu takav uspjeh ne bi slavio jer bi to značilo da je njegova Španjolska ispala. Uz puno poštovanja prema Hrvatima Olmo najavljuje da će dati sve od sebe, kakve god bile emocije.

– Dobio sam dosta poruka od prijatelja, ljudi iz Dinama, od navijača, od novinara. Puno ljudi mi je poslalo poruke i sretan sam zbog toga. Svi su mi rekli sve najbolje, samo da ne dobijemo u ponedjeljak, naravno, ha-ha. Ja jedva čekam tu utakmicu, a ako zabijem, bit će dobar osjećaj, dat ću sve od sebe da pobijedimo jer mislim da je to fer – uvijek iskreno, ali profesionalno odgovara Olmo.

Ne želim još otići u La Ligu

Kao što već znamo, Olmo je bio član Dinama u jednoj od najuspješnijih era u povijesti zagrebačkog kluba. Kao klinac s ogromnim potencijalom odlučio je ići drugim putem i, eto, uspio doći do španjolskog dresa u jako velikoj konkurenciji. Podsjetimo, Olmo je u dresu Dinama upisao 124 nastupa uz 34 pogotka i 28 asistencija. Prisjetio se i nekih od najljepših trenutaka u plavom dresu.

– Iz Dinama najviše pamtim svoj prvi gol u derbiju protiv Hajduka i prvu utakmicu Lige prvaka protiv Atalante – rekao je pa otkrio je li ovih dana komunicirao s bivšim suigračima, ali protivnicima u ponedjeljak.

– Čuo sam se s Gvardiolom i Livakovićem, oni su mi rekli da jedva čekaju utakmicu. Livi dobro zna mene i ja njega, jedva čekam da se opet vidimo – s osmijehom na licu rekao je Olmo.

Za kraj su Olma španjolski novinari pitali kad će se vratiti u španjolsku La Ligu jer zasad tamo nema nijednu seniorsku utakmicu, a Olmo im je dao poprilično direktan i jasan odgovor:

– Nisam siguran bih li se htio vratiti u La Ligu jer mislim da me se tamo još dovoljno ne cijeni, ali ni u Leipzigu još nisam napravio sve što treba – zaključio je miljenik Dinama i ofenzivac španjolske reprezentacije.