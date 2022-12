Ronaldo je trenirao u Madridu jer je čekao poziv Reala, ali na kraju nije došao

Cristiano Ronaldo (37) jučer je potpisao za saudijski Al Nassr i tako okončao glasine oko njegovog idućeg kluba nakon neugodnog rastanka s Manchester Unitedom. Prije toga, trenirao je u centru Real Madrida Valdebebasu, a sada je otkriveno i zašto. Naime, Portugalac se nadao da će se možda vratiti u klub čiji je dres nosio između 2009. i 2018. godine. Priliskom dolaska na Bernabeu, bio ej to najveći transfer u povijesti nogometa.

Nakon što je Portugal ispao sa Svjetskog prvenstva u Kataru, pripreme je odradio u Madridu u nadi da će se Real javiti i ponuditi mu ugovor, javlja Marca. Čak se i preselio u španjolsku prijestolnicu, ali poziv u konačnici nije došao. Veteran je na kraju odlučio iskušati klupski nogomet izvan europskog kontinenta.

Ranije se pisalo da će po sezoni dobivati 250 milijuna dolara, ali plaća će mu ipak biti manja pa će dobiti oko 75 milijuna dolara za jednu godinu. Igrački ugovor mu vrijedi do 2025. godine, a onda će do 2030. godine biti ambasador za zajedničku kandidaturu Saudijske Arabije, Egipta i Grčke u sklopu Svjetskog prvenstva 2030. godine. Također, ponuđena mu i upravljačka uloga u klubu pa će moći, želi li to, birati trenera koji bi potom bio doveden u klub te preuzeo njega i momčad.