Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI SUIGRAČ

Modrić dobio konkurenciju u veznom redu: Klub ga otpisao zbog tučnjave, majka mu vodi karijeru

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.09.2025.
u 23:25

"Milan s ponosom objavljuje potpisivanje ugovora s Adrienom Rabiotom iz Olympique Marseillea, koji je potpisao ugovor do konca lipnja 2028. godine," naveo je Milan u priopćenju za javnost.

Francuski veznjak Adrien Rabiot (30) novi je suigrač Luke Modrića u redovima Milana, objavio je talijanski nogometni velikan. Rabiot je za Milan potpisao ugovor na tri godine, a na San Siro dolazi iz Marseillea koji ga je otpisao nakon nedavne tučnjave sa suigračem.

"Milan s ponosom objavljuje potpisivanje ugovora s Adrienom Rabiotom iz Olympique Marseillea, koji je potpisao ugovor do konca lipnja 2028. godine," naveo je Milan u priopćenju za javnost.

Rabiot je prošlu sezonu proveo u Marseilleu i bio je jedan od najboljih igrača. Međutim, nedavno se posvađao, a potom i potukao u svlačionici sa suigračem Jonathanom Roweom (21) nakon čega su čelnici kluba prekrižili obojicu. Mladi engleski reprezentativac preselio je u Bolognu, dok je Rabiot završio u Milanu.

Bit će to njegov drugi talijanski klub nakon što je od 2019. do 2024. igrao za Juventus. U dresu torinske "Stare dame" je odigrao 212 utakmica, postigavši ​​22 gola i osvojivši jedan "scudetto", dva Kupa i jedan talijanski Superkup. Tijekom karijere igrao je i za PSG i Toulouse. Za francusku reprezentaciju je upisao 53 nastupa i postigao šest golova osvojivši svjetsko srebro 2022. u Katru.

Dalić otvorio dušu oko Sučića: Imam svoj put! Nisam ovdje da bih ikoga tjerao iz Hrvatske
Ključne riječi
Milan Adrien Rabiot Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još