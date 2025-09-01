Modrić dobio konkurenciju u veznom redu: Klub ga otpisao zbog tučnjave, majka mu vodi karijeru

Francuski veznjak Adrien Rabiot (30) novi je suigrač Luke Modrića u redovima Milana, objavio je talijanski nogometni velikan. Rabiot je za Milan potpisao ugovor na tri godine, a na San Siro dolazi iz Marseillea koji ga je otpisao nakon nedavne tučnjave sa suigračem.

"Milan s ponosom objavljuje potpisivanje ugovora s Adrienom Rabiotom iz Olympique Marseillea, koji je potpisao ugovor do konca lipnja 2028. godine," naveo je Milan u priopćenju za javnost.

Rabiot je prošlu sezonu proveo u Marseilleu i bio je jedan od najboljih igrača. Međutim, nedavno se posvađao, a potom i potukao u svlačionici sa suigračem Jonathanom Roweom (21) nakon čega su čelnici kluba prekrižili obojicu. Mladi engleski reprezentativac preselio je u Bolognu, dok je Rabiot završio u Milanu.

Bit će to njegov drugi talijanski klub nakon što je od 2019. do 2024. igrao za Juventus. U dresu torinske "Stare dame" je odigrao 212 utakmica, postigavši ​​22 gola i osvojivši jedan "scudetto", dva Kupa i jedan talijanski Superkup. Tijekom karijere igrao je i za PSG i Toulouse. Za francusku reprezentaciju je upisao 53 nastupa i postigao šest golova osvojivši svjetsko srebro 2022. u Katru.