Mnogi ne vjeruju da ovaj mladić ima samo 16 godina, no sada se pojavio dokaz

Senzacionalni 16-godišnji igrač pikada, Englez Luka Littler, iznenadio je svijet plasmanom u finale Svjetskog prvenstva u pikadu, nakon što je pobijedio Roba Crossa, sunarodnjaka 22 godine starijeg, rezultatom 6:2 u setovima.

Littler je na svom prvom nastupu u Alexandra Palaceu u Londonu rušio favorite jednog za drugim, stigavši do finala Svjetskog prvenstva s 164. mjesta na svjetskoj rang-listi.

Mladi Britanac ima priliku postati najmlađim svjetskim prvakom u povijesti. Aktualni rekord drži Michael Van Gerwen koji je prvak postao s 24 godine.

Proof he really is a wonderkid. Luke Littler’s birth certificate shows ‘The Nuke’ really is a child prodigy. pic.twitter.com/7fJ3O6Qq6u