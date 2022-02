Mnogi ga kritiziraju, ali Livaković je nadmašio Butinu, evo po čemu

Majstor Petković već je dulje vrijeme izvan forme i bez nadahnuća, srčani kapetan Ademi na žalost opet je ozlijeđen i spala je Dinamova knjiga samo na dva kolosalna slova: Mislava Oršića i naravno – Dominika Livakovića.

Uoči uzvrata sa Sevillom, pa i završnih poglavlja prvenstva, Dinamov uspjeh ponajviše će ovisiti o raspoloženju igrača s brojem 99 (Oršić) i 40 (Livaković). I dok je Oršićev opus u Dinamu već toliko put opjevan, kako i dolikuje najboljemu europskom strijelcu plavih (22 pogotka), ispod radara prolaze čak dva nesvakidašnja vratarska Livakovićeva dometa.

Solomun ima stotku

Naime, golman Dinama u utakmici s Lokomotivom ostvario je svoj 99. clean sheet ili utakmicu bez primljenoga pogotka u 246 nastupa u Hrvatskoj ligi: 18 u dresu Zagreba (90 nastupa), 81 u Dinamu (156 nastupa). Tako Livaković u čak 40 posto prvoligaških nastupa nije primio pogodak.

Za usporedbu, samo jedan vratar u povijesti Hrvatske lige ostvario je 100 clean sheetova: Ivica Solomun u dresovima Varteksa, Belišća i Slavena Belupa ima 304 nastupa. Trećeplasiran po broju utakmica bez primljenog pogotka u Hrvatskoj ligi legendarni je Dražen Ladić: 97 u 231 nastupu.

Tako po svemu Dominik Livaković, iako mu je samo 27 godina, spada među tri najveća Dinamova vratara svih vremena. Zlatko Škorić bio je 1967. Dinamov junak u Kupu velesajamskih gradova, Dražen Ladić bio je čak 14 godina nedodirljiva Dinamova jedinica, među ostalim, heroj protiv Manchester Uniteda (0:0), Partizana (5:0), Celtica (3:0) i Ajaxa (1:0), pa usto i šesterostruki prvak, dok je Dominik Livaković, uz pokojnoga Žogu Škorića, jedini Dinamov golman koji je čak tri puta odveo plave u europsko proljeće. Ladić nije prezimio niti jednom.

Gotovo nestvarno zvuči podatak kako još uvijek mlađahni Livaković iza sebe već ima devet i pol sezona profesionalne seniorske karijere (jednu je proveo u 2. HNL) u kojima je skupio već 57 europskih nastupa za Dinamo (Ladić 43, Butina i Kelava po 36), po čemu je sa samo 27 godina hrvatski vratarski rekorder.

Dominik je do tog rekorda došao prošloga tjedna u prvoj utakmici sa Sevillom, u kojoj je nadmašio Tomislava Butinu koji je, braneći za Dinamo i belgijski Club Brugge, branio u 56 europskih utakmica (za Olympiakos niti jednu). Još uvijek aktivni Danijel Subašić (Hajduk, Monaco) ima ih 52, Osječanin Mario Galinović (Kamen Ingrad, Osijek, Panathinaikos) 46, a splitska hobotnica Stipe Pletikosa (Hajduk, Šahtar, Spartak, Rostov) 39 europskih utakmica.

– Uopće nisam iznenađen ovakvim Livijem dosezima – kazao nam je bivši Dinamov vratar Ivan Kelava, koji iz australskog Melbournea prati sva zbivanja oko svoga kluba, i nastavlja:

– Čim je Dominik dobio šansu u Dinamu, on ju je čvrsto zgrabio objeručke. Od prve utakmice želio je dokazati da mu je tu mjesto, a sve što je s Dinamom ostvario svrstava ga u najveće klupske vratare svih vremena. Tijekom godina dogurao je do zamjenika kapetana Dinama, a isprofilirao se i kao prvi vratar reprezentacije. To sve govori o njemu.

Jesu li primjerene usporedbe s ikonama Škorićem i Ladićem?

– Svako vrijeme nosi svoje velikane, svatko je dao svoj doprinos Dinamovim uspjesima, među njima je sigurno i Stinčić, a Livaković – svakako! Dinamo je s Dominikom ostvario europsko proljeće nakon gotovo pola stoljeća i već ga to svrstava među najveće. On je u ovom trenutku, uz Oršića koji se ne "gasi", najvažniji faktor Dinamove stabilnosti i ambicija – dodao je Kelava.

Kod Bjelice 55

U grupnoj i eliminacijskoj fazi Europske lige ove sezone nastupio je 61 vratar. Od vratara koji su u EL-u branili u pet i više utakmica, Livaković ima 17 obrana (jednako kao i Borjan iz C. zvezde, Vaclik iz Olympiakosa i Vandevoordt iz Genka), a više od njega imaju samo šestorica golmana: Hradecky iz Bayera (20), Hart iz Celtica (20), Hermansen iz Brondbyja (19), Dibusz iz Ferencvárosa (22), Muslera iz Galatasaraya (18), te Siebenhandl iz Sturma (19).

Dominik je usto i jedini hrvatski vratar koji se čak dva puta našao u idealnim momčadima kola grupne faze Lige prvaka, a u sezoni 2020./2021. uvršten je najbolju momčad sezone Europske lige.

Zanimljivo, Livaković je 55 od svojih 99 clean sheetova u Hrvatskoj ligi ostvario dok mu je trener u Dinamu bio Nenad Bjelica. Stoti priželjkuje u Gradskom vrtu, baš protiv Bjelice.