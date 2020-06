Mladost ostaje bez pozivnice za Ligu prvaka, morat će u kvalifikacije?

Iako se radi tek o prijedlogu, k tomu iznijetom u razgovoru za jedan ipak manje poznati portal, sama činjenica da je o tome progovorio direktor Lena Marco Birri, toj izjavi daje na važnosti.

Birri, ukratko, predlaže (a zna se koliko su Talijani jaki u Lenu, tu su i Lonzi i predsjednik Barelli) smanjivanje vaterpolske Lige prvaka sa 16 na 12 klubova. A to automatski znači i manji broj tzv. pozivnica, neće ih biti 12 kao lani nego samo 10. A ono zbog čega taj prijedlog nas najviše tangira jest činjenica da bi bez pozivnice ostala i naša Mladost (uz mađarski Szolnoki). Jug nije upitan.

- Vidjeli smo i mi taj prijedlog, ne sviđa nam se i nadamo se da će to biti samo prijedlog i da neće biti prihvaćen. No, ako će se sustav natjecanja ponovno mijenjati - iako ne znam čemu te stalne promjene - i ako ćemo ostati bez pozivnice, ne preostaje nam ništa drugo nego da u sportskoj borbi, kroz kvalifikacije, dođemo do Lige prvaka. A znamo da neće biti lako jer tu su i Szolnoki, Brescia, Mađari, Srbi..., konkurencija će biti jaka - kaže direktor Mladosti Milorad Damjanić.

Pozivnice će, uz naš Jug, dobiti Pro Recco, Fernecvaros, Barceloneta, Olympiakos, Jadran (HN), Marseille, Dinamo Tbilisi te čak dva njemačka kluba - Hannover i Spandau. A Hannover bi trebao biti i domaćin završnog Final Eighta.