Što nas danas očekuje? Sudbina se budi, životi se mijenjaju iz korijena, a jedan znak je na životnoj prekretnici
Drugi dan 2026. godine donosi snažnu kozmičku energiju. Velika koncentracija planeta u znaku Jarca tjera nas na disciplinu i planiranje karijere, dok pun Mjesec u znaku Raka budi snažne osjećaje vezane za dom i obitelj. Ovaj spoj praktičnog i emotivnog stvara dan sudbinskih preokreta. Planet ljubavi otvara vrata sudbinskim susretima, a položaj zvijezda nudi nam priliku da stare rane pretvorimo u izvor snage. Ključ uspjeha je u ravnoteži – slijedite ambicije, ali ne zanemarujte srce. Vrijeme je za velike odluke i otpuštanje prošlosti.
Ovan: Osjećate poriv za akcijom, posebno u karijeri gdje hrabrost donosi uspjeh. Zvijezde vam vraćaju samopouzdanje. Ipak, budite strpljivi u ljubavi. Utjecaj punog Mjeseca traži da se posvetite domu i emocionalnoj sigurnosti prije nego što krenete u nove pobjede. Izbjegavajte impulzivnost.
Bik: Očekuje vas poslovni uspjeh ako izađete iz zone komfora. Razmišljajte dugoročno o obrazovanju ili putovanjima. Zvijezde vam otkrivaju što vas koči, a pun Mjesec potiče važne i iskrene razgovore. Vjerujte novim mogućnostima i dopustite promjenama da vas vode naprijed. Kreativnost je naglašena.
Blizanci: Fokus je na dubljim vezama, povjerenju i zajedničkim resursima. Vrijeme je za iskrene razgovore o financijskim i emocionalnim obvezama. Liječite stare rane u prijateljstvima, a energija punog Mjeseca donosi jasnoću o vašim financijama i samopouzdanju. Otvorena komunikacija je ključ za važne odluke.
Rak: U središtu ste zbivanja jer pun Mjesec u vašem znaku donosi osobni preporod. Emocionalno ste otvoreniji, što može dovesti do pomirenja. Unesite jasnoću u partnerske odnose i riješite se sumnji u vlastitu karijeru. Vrijeme je da prigrlite svoju istinu i hrabro definirate svoj put.
Lav: Dan je u znaku radosti, kreativnosti i romantike. Slijedite ono što vam donosi zadovoljstvo, a ne samo ono što je produktivno. Budite ranjivi i otvoreni u intimnim odnosima. Pun Mjesec stavlja fokus na prijateljstva i vaše snove te vam otkriva tko vas istinski podržava. Uživajte u plodovima svog rada.
Djevica: Posvetite se svojoj svakodnevnoj rutini, poslu i zdravlju. Pun Mjesec osvjetljava vašu podsvijest i nudi priliku da se oslobodite tereta iz prošlosti. Sada nije vrijeme za velike akcije, već za odmor i punjenje baterija. Pripremite teren za buduće uspjehe koji sigurno dolaze.
Vaga: Balansirate između privatnog i poslovnog života. Fokus je na domu i obitelji, gdje je važno postaviti jasne granice. Pun Mjesec obasjava vašu karijeru, donoseći priznanje ili vam pomaže da razjasnite planove. Iskoristite svoju diplomaciju i fleksibilnost kako biste pronašli sklad.
Škorpion: Osjećate poriv za akcijom, no energiju usmjerite na unutarnje promjene, a ne na vanjsko djelovanje. Ovo je idealno vrijeme za važne razgovore i učenje. Utjecaj punog Mjeseca širi vaše vidike i potiče vas na promjenu uvjerenja. Usporite, poslušajte svoju moćnu intuiciju i nećete pogriješiti.
Strijelac: Procijenite što vam je najvrjednije, i u materijalnom i u emocionalnom smislu. Pristupite novcu praktično i zaliječite stare rane u ljubavnom životu kako biste vratili samopouzdanje. Pun Mjesec donosi jasnoću u intimne veze i zajedničke financije. Ulažite u učenje, jer disciplina sada podržava vašu slobodu.
Jarac: U svom ste elementu. Vaša usredotočenost i glas su izoštreni, stoga samouvjereno izrazite svoje namjere. Zvijezde vam pomažu iscijeliti stare obiteljske obrasce, dok pun Mjesec stavlja partnerske odnose u fokus, tražeći iskrenost. Očekuje vas uspjeh u ljubavi i financijama, a planiranje vam ide od ruke.
Vodenjak: Započinje vaša osobna obnova. Oslobodite se starih obrazaca kroz tiho promišljanje i pripremite se za razdoblje koje je pred vama. Vratite povjerenje u vlastiti glas i uspostavite ravnotežu u svakodnevnim navikama. Iako ste povučeniji, ovo je samo priprema za period u kojem ćete zasjati. Prilike za ljubav su na vidiku.
Ribe: Početak godine je radostan. Pun Mjesec izvlači vaše osjećaje na površinu, stoga podijelite svoju kreativnost i strast s drugima. Fokusirajte se na prijateljstva i zajednicu te procijenite gdje ulažete svoju energiju. Vjerujte svojoj intuiciji – ona vam donosi jasnoću i uspjeh bez napora.