VIDEO Ovo do sada nije uspjela niti jedna žena! Engleskinja (22) ispisala povijest

Svijet profesionalnog pikada u srijedu je svjedočio trenutku za pamćenje. U engleskom Leicesteru, na turniru Players Championship, 22-godišnja Beau Greaves postala je prva žena u povijesti koja je bacila "nine-darter" na elitnom PDC ProTouru. Ovaj pothvat, koji se smatra svetim gralom pikada, ostvarila je u meču drugog kola protiv iskusnog austrijskog igrača Mensura Suljovića. Greaves je u legu demonstrirala nevjerojatnu preciznost, pogodivši dva uzastopna maksimuma od 180 bodova, da bi zatim hladnokrvno završila partiju izlazom od 141 poena, pogađajući trostruki 20, trostruki 19 i na kraju dvostruki 12 za povijest.

Nakon što je posljednja strelica pogodila metu, Greaves je postignuće proslavila stisnutom šakom i jedva primjetnim, ali iskrenim osmijehom. Njezin protivnik, Suljović, odmah joj je sportski prišao i čestitao rukovanjem, prepoznajući veličinu trenutka. Iako vidno uzbuđena i pod dojmom, uspjela se pribrati i nastaviti meč, koji je na kraju dobila u dramatičnoj završnici rezultatom 6-5. Pobjeda je bila tim slađa jer je Suljović prethodno propustio tri meč-strelice, što je Engleskinji otvorilo put prema trijumfu i plasmanu u treće kolo.

BEAU LANDS THE NINE-DARTER 9️⃣



Absolutely sensational from Beau Greaves 🤯



Greaves becomes the first woman to hit a nine-darter on the PDC ProTour as she takes the perfect leg against Mensur Suljovic 🙌



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#PC6 pic.twitter.com/BuASCcymRF — PDC Darts (@OfficialPDC) February 25, 2026

"Nisam mogla vjerovati da sam uspjela! Jedva sam pogodila trostruki 19, a onda sam bila prilično uvjerena da će dvostruki 12 ući. Nisam se prestajala smijati jer sam jedva čekala reći tati, iako sam znala da gleda prijenos", izjavila je Greaves nakon meča. Priznala je i koliko joj je bilo teško vratiti se u meč nakon takvog emocionalnog pražnjenja. "Tresla sam se nakon toga. Bilo je napeto, ali uspjela sam na kraju doći do pobjede, što je najvažnije."

Ovo postignuće dodatno je učvrstilo njezin status jedne od najvećih zvijezda u usponu. Iako je Fallon Sherrock 2023. godine postala prva žena s "nine-darterom" u televizijskom prijenosu, to se dogodilo na turniru koji nije bio dio ProToura. Uspjeh Greaves na najvišoj razini, gdje se natječu najbolji svjetski igrači, stoga ima posebnu težinu i predstavlja ogroman korak za ženski pikado.

Beau Greaves već godinama dominira ženskom scenom. Trostruka je svjetska prvakinja u WDF verziji, a na PDC Women's Series ostvarila je nevjerojatan niz od 113 pobjeda i 17 uzastopnih naslova. Vlasnica je PDC Tour kartice, koju je zaslužila sjajnim rezultatima na razvojnoj turneji, što joj omogućuje da se ravnopravno natječe s muškarcima. Prošle je godine ušla i u finale Svjetskog prvenstva za mlade, a na putu do finala pobijedila je i senzaciju Lukea Littlera. Njezin povijesni "nine-darter" samo je potvrda da je pred njom blistava budućnost na najvećoj pikado pozornici.