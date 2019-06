Mladi vatreni: Veći mi je gušt igrati za Hajduk nego negdje gdje ima 20 ljudi na tribini

Hajdukov vratar, 23-godišnji Zagorac iz Budinščine Josip Posavec, bit će jedan od najznačajnijih Gračanovih aduta na Europskom prvenstvu mladih reprezentacija u San Marinu i Italiji (16. do 30. lipnja). Zanimljiv je nogometni put tog vratarskog dragulja, visokog 190 centimetara, koji je svoj talent u mlađim dobnim kategorijama bezbroj puta demonstrirao na 50-ak kilometara od Zagreba, ali nikada nije zapeo za oko Dinamovim skautima.

– Od svojih suigrača iz mlade reprezentacije najdulje poznajem Roberta Murića. On je iz Bednje, ja iz Budinščine, pa smo se u pionirskim selekcijama često susretali na županijskim natjecanjima. Dinamo? Ne, nisam imao njihov poziv, što mi nije žao. Išao sam drugim putem i sasvim sam zadovoljan karijerom – kaže Posavec.

S 14 godina na jednome turniru uočio ga je trener u Interovoj školi nogometa Željko Rumbak.

– Imao sam 14 godina, trebao sam upisati srednju školu. Bili su mi ponuđeni Varteks, koji se u to vrijeme počeo raspadati, i Inter. Izabrao sam Zaprešić i nisam pogriješio – nastavlja Josip.

Kupljen za 400 tisuća eura

U prvoligaškom nogometu debitirao je s 19 godina i četiri mjeseca u dresu Intera, u Zaprešiću protiv Rijeke (0:0).

– Naš prvi vratar Čović u to vrijeme morao je na operaciju trbušnoga zida i trener Samir Toplak dao mi je priliku – prisjeća se Posavec, koji je u prvoj prvoligaškoj polusezoni u 20 nastupa sedam puta sačuvao mrežu netaknutom.

U toj debitantskoj jeseni 2015. godine skinuo je i čak četiri jedanaesterca: Filipu Bradariću (Rijeka), Slavku Blagojeviću (Split), Marku Leškoviću (Rijeka) i – svome današnjeg suigraču iz mlade vrste Nikoli Vlašiću (Hajduka).

– Da, to su ta četiri “ulovljena”, i od tada niti jedan. Kako mi vratari kažemo, samo “stative” – nasmijao se Posavec, kojega je Hajduk upravo otkupio od Palerma za 400.000 eura i vezao ugovorom do 2023. godine. Pun pogodak bijelih ako se uzme u obzir činjenica da s 23 godine ima trideset nastupa u talijanskoj Seriji A.

– S nepunih 20 godina debitirao sam u prvoj talijanskoj ligi, što je za tako mladoga vratara, k tome još i stranca golemi uspjeh. Ni danas još nisam svjestan kako sam u toj dobi dobio takvu priliku, i skupljao iskustvo braneći protiv velikih svjetskih napadača; Mandžukića, Higuaína, Džeke, Icardija, Insignea...

Zanimljiv podatak 2016. godine iznio je goal.com: Josip Posavec u jednom je trenutku statistički bio najbolji vratar talijanske lige s 26 obrana, s postotkom obrana od čak 78,79%, što je bilo najviše od svih golmana koji su obranili barem deset lopti. Iza njega su po postotku obrana bili velikani poput Handanoviča (12 obrana) sa 70,59 posto, Donnarumme (15) sa 68,18 posto, pa i legendarni Buffon sa 60 posto. No, okrenimo se najvećemu Josipovu izazovu, Euru do 21 godine u Italiji i San Marinu.

– Naša je najveća snaga zajedništvo. Ne odskače niti jedan pojedinac, međusobno se poštujemo, prava smo klapa, što je preduvjet uspjeha. Idemo u San Marino s puno optimizma i, kako stalno ponavljamo, s mislima na Rusiju. Uspjeh A reprezentacije naš je veliki poticaj. Sjećam se, kada je bio doček vatrenih u Zagrebu, bio sam na pripremama Hajduka u Mariboru. Naježio sam se od dirljivih scena, a mogu samo zamisliti kako su se osjećali reprezentativci.

Nadamo se plasmanu na OI

Sad kada smo drugi na svijetu, i od ostalih naših selekcija očekuje se vrhunski rezultat. Je li to dodatni pritisak?

– Ja ga ne osjećam, mislim da tako razmišljaju i moji suigrači. Svjesni svoje kvalitete, idemo na EP puni samopouzdanja, no ne bih nas gurao u red favorita. Prepuštamo to Englezima i Francuzima, a mi ćemo tamo ući na “mala vrata” i nadati se uspjehu. Iako, ne treba podcijeniti činjenicu kako smo se nakon dugo vremena plasirali na EP, i da je već i to uspjeh ove generacije.

Plasman u polufinale Eura nudi mogućnost plasmana i na Olimpijske igre u Tokio 2020. godine. Hrvatska u proteklih šest ciklusa u tome nikada nije uspjela.

– Pa tko ne bi volio na Igre! Na njima su nastupali najbolji svjetski nogometaši i one su cilj svakoga sportaša, no ajmo mi polako, korak po korak pa ćemo vidjeti. Daj Bože da nam se ostvari!

Postoji li u mladoj vrsti igrač koji vas impresionira?

– Iznimna je koncentracija kvalitete u toj momčadi, i teško je nekoga izdvojiti. Pa ako baš moram, Josip Brekalo nekako odskače po svojoj zrelosti; tako mlad, a rezonira kao da mu je 27. Usto i igrač nevjerojatnog talenta. Kao i Niksi (Vlašić), koji je također već ostvario velike stvari u karijeri.

Kako se staloženi Zagorac snalazi među temperamentnim južnjacima u Splitu?

– Meni je privilegij, čast biti igrač Hajduka, braniti za klub koji ima toliko navijača koji žive za njega. Meni je puno veći gušt biti u klubu u kojemu te prati tisuće ljudi, nego u nekome gdje ima “dvadeset ljudi” na tribinama – zaključio je Josip Posavec.

