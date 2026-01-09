Fifa žestoko kaznila HNS zbog ispada navijača, zatvorit će se dio stadiona u idućoj utakmici

Disciplinska komisija međunarodne nogometne federacije Fife donijela je odluku o kaznama za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmicama protiv Farskih otoka u Rijeci i Crne Gore u Podgorici u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

HNS je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 18.500 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (blokirani prolazi, paljenje pirotehničkih sredstava) na utakmici Hrvatska - Farski otoci, odigranoj 14. studenoga 2025. godine u Rijeci.



HNS je kažnjen i iznosom od 69.000 švicarskih franaka te odigravanjem prve sljedeće domaće natjecateljske utakmice pod Fifinom ingerencijom s ograničenim brojem gledatelja zbog diskriminatornog ponašanja (40.000) i paljenja pirotehničkih sredstava (29.000) dijela navijača na utakmici Crna Gora - Hrvatska, odigranoj 17. studenoga 2025. godine u Podgorici.



Tijekom utakmice na koju se odnosi navedena sankcija, HNS je dužan zatvoriti najmanje 25 posto dostupnih sjedećih mjesta, pri čemu se zatvaranje prvenstveno mora provesti na tribinama iza golova.

Alternativno, tih 25 posto moguće je popuniti posebnim grupama te će Hrvatski nogometni savez od Fife zatražiti dopuštenje da taj dio tribine popuni djecom do 14 godina iz nogometnih škola.