Sve je dogovoreno: Evo s kime Vatreni igraju u pripremama za SP, čekaju nas spektakli

Hrvatski nogometni savez dogovorio je dvije spektakularne prijateljske utakmice koje će hrvatska reprezentacija odigrati u ožujku u Sjedinjenim Američkim Državama, objavljeno je na službenim stranicama Saveza.

Vatrene čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Ulaznice za sve četiri utakmice ove prijateljske serije bit će u prodaji od 13. siječnja u 16:00 sati. Navijači se od 8. siječnja u 16:00 sati mogu prijaviti za ekskluzivni pristup pretprodaji ulaznica na internetskoj adresi roadto26.com

Kolumbija je trenutno 13. reprezentacija svijeta po Fifinoj ljestvici, a treća najbolja južnoamerička selekcija poslije Argentine i Brazila. Poput Hrvatske, SP 2026. bit će joj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima, a u južnoameričkim kvalifikacijama osvojila je treće mjesto, iza Argentine i Ekvadora.

Brazil je najuspješnija momčad u povijesti svjetskih prvenstava o osvojenih pet naslova prvaka, a igrao je na svim izdanjima svjetskih prvenstava do sada.

"Drago mi je što smo za ožujak dogovorili ovako jake provjere jer ćemo tako dobiti najbolju sliku u kakvoj smo formi tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva i na čemu ćemo najviše trebati raditi tijekom priprema za natjecanje. Pritom uvijek koristimo taj termin u ožujku na osnaživanju zajedništva i atmosfere u ekipi, pa je dobro što ćemo biti na jednom mjestu, osjetiti malo Ameriku i pritom igrati protiv suparnika s drugačijim stilom od uobičajenog europskog na koji smo navikli. O Brazilu ne moram puno ni govoriti, uvijek je to jedna od najjačih reprezentacija na svijetu koja ima samo jednu ambiciju - osvojiti naslov svjetskog prvaka. Kolumbija je također izvrsna momčad, u kvalifikacijama je bila i ispred Brazila, pa nas čekaju dva velika izazova na koja trebamo odgovoriti svojom kvalitetom koju apsolutno imamo", izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Hrvatska je s Brazilom do sada igrala pet puta, a u najboljem sjećanju ostao je prethodni susret na SP-u u Kataru 2022. godine kada su Vatreni u sjajnom četvrtfinalnom susretu slavili nakon izvođenja jedanaesteraca. Prvi susret bio je odigran u Splitu 2005. godine, okončan uz prijateljskih 1:1, a godinu kasnije Brazilci su na početku SP-a u Njemačkoj slavili s 1:0. Brazil je s 3:1 bio bolji na otvaranju domaćeg SP-a 2014. godine, a Južnoamerikanci su bili bolji i u prijateljskom susretu 2018. u Liverpoolu (2:0). S Kolumbijom, pak, Hrvatska još nije igrala.

"Znamo da izbornik Dalić uoči velikih natjecanja voli imati jake suparnike protiv kojih može osjetiti stanje naše momčadi, pa mi je drago što smo uspjeli organizirati dvije ovako sjajne utakmice u Orlandu. Brazil i Kolumbija svjetski su vrh, a sama činjenica da su Brazilci za protivnike odabrali Francusku i Hrvatsku pokazuje kakav status imamo u svjetskom nogometu. Bit će nam to prilika osjetiti okruženje i atmosferu u SAD-u, pa smo ovim utakmicama zadovoljili sve želje koje smo imali za okupljanje u ožujku", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Raspored utakmica:

Četvrtak, 26. ožujka:

16:00* Brazil - Francuska (Stadion Gillete, Foxborough)

19:30* Kolumbija - Hrvatska (Stadion Camping World, Orlando)

Nedjelja, 29. ožujka:

15:00* Kolumbija - Francuska (Stadion Northwest, Landover)

Utorak, 31. ožujka:

20:00* Brazil - Hrvatska (Stadion Camping World, Orlando)

* Po lokalnom vremenu; organizator zadržava pravo promjene termina utakmica.