Gvardiol će biti u utrci za SP, no sve će ovisiti o dvije stvari: Evo što nam govore liječnički izvještaji

Ovo je težak trenutak, ali me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ponovno ću se dići, bolji nego ikad, između ostalog je na svojim društvenim mrežama objavio Joško Gvardiol, koji je u nedjelju na utakmici svojeg Manchester Cityja protiv Chelseaja doživio prijelom potkoljenice desne noge. Nakon jednog naizgled bezazlenog duela, Gvardiol je s bolnom grimasom legao na travnjak te uz pomoć klupskog liječnika i protivničkog igrača Reecea Jamesa napustio teren, a dan kasnije su iz kluba stigle loše vijesti i potvrda prijeloma.

Hrvatskog reprezentativca krajem ovog tjedna čeka operacija, a nakon toga dugotrajan oporavak. Već se u brojnim svjetskim medijima barata s brojkama od četiri ili pet mjeseci za oporavak, što bi Joška stavilo otprilike na granicu za povratak igrama tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje započinje 11. lipnja. Međutim, vrlo je važno naglasiti da će puno toga ovisiti o samoj uspješnosti operacije i tijeku oporavka, a raspon povratka od prijeloma potkoljenice može varirati od tri sve do čak dvanaest mjeseci. Naravno, svi se u Hrvatskoj nadamo što boljem ishodu i što bržem Joškovom ozdravljenju.

- Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu - poručio je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić za službenu stranicu HNS-a.

Gvardiol je neupitno najvažniji igrač obrane hrvatske reprezentacije u protekle četiri godine, a posebno se iskazao svojim igrama na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, gdje je bio uvršten u najbolju postavu turnira na putu prema brončanoj medalji vatrenih.

Sveukupno je upisao 46 nastupa za Hrvatsku, čime je već sad smješten među deset stopera s najviše nastupa u povijesti hrvatske reprezentacije, a tek mu je 23 godine. Njegov izostanak bi bio ogroman udarac za našu reprezentaciju, posebice zbog činjenice da izborniku Daliću osim neupitne kvalitete nudi i polivalentnost time što jednako kvalitetno može odraditi zadaće i na poziciji stopera i na poziciji lijevog beka.

Što se tiče liječničkih izvještaja i istraživanja, povijest nam govori da je liječenje s operacijom znatno uspješnije nego li razni tretmani bez operacija. Kod loma potkoljenice 92 posto nogometaša se uspješno vrati profesionalnom nogometu ako odradi operaciju, a samo 67 posto njih ako ne odradi operaciju. Istraživanja instituta NIH također tvrde da se 80 posto nogometaša uspije vratiti punoj snazi nakon oporavka od loma potkoljenice, i to uz operaciju, dok 20 posto onih koji se i uspješno vrate ipak ne budu onakvi kakvi su bili prije ozljede.