OVAKO ĆE BITI NEKOLIKO MJESECI

Od sutra važna promjena za vozače

Od 01. studenoga obavezno je imati upaljena svjetla za vrijeme dnevne vožnje
Autor
Dora Taslak
31.03.2026.
u 15:07

"Vozače motornih vozila pozivamo na oprez uvijek i svugdje", istaknulo je Ravnateljstvo policije

Ljetno računanje vremena počelo je za vikend, a još jedna promjena stiže nam noćas. Kako je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, od 1. travnja na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju više nisu obvezna dnevna ili kratka svjetla. Naime, riječ je o obvezi koja je na snazi u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.

No, postoje i neke iznimke. Na motociklima i mopedima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Oni vozači koji se ne pridržavaju tih odredbi bit će, prema Zakonu, kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 30 eura. Što se tiče pravila tijekom noći i u slučaju smanjene vidljivosti, vozači moraju upaliti najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. 

"Vozače motornih vozila pozivamo na oprez uvijek i svugdje! Pridržavajte se prometnih propisa i pripazite da vam svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a posebice od 1. studenog do 31. ožujka", istaknulo je ranije Ravnateljstvo policije. 
