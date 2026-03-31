Od sutra važna promjena za vozače

Ljetno računanje vremena počelo je za vikend, a još jedna promjena stiže nam noćas. Kako je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, od 1. travnja na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju više nisu obvezna dnevna ili kratka svjetla. Naime, riječ je o obvezi koja je na snazi u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.

No, postoje i neke iznimke. Na motociklima i mopedima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Oni vozači koji se ne pridržavaju tih odredbi bit će, prema Zakonu, kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 30 eura. Što se tiče pravila tijekom noći i u slučaju smanjene vidljivosti, vozači moraju upaliti najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani.

"Vozače motornih vozila pozivamo na oprez uvijek i svugdje! Pridržavajte se prometnih propisa i pripazite da vam svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a posebice od 1. studenog do 31. ožujka", istaknulo je ranije Ravnateljstvo policije.