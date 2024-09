Mirko Filipović slavi 50. rođendan, na fotografiji izgleda neprepoznatljivo

SLO ROCKY

Slovenski MMA borac nakon pobjede: Srbi, opet ćete plakati u Zagrebu

Svi borci bi htjeli biti poput mene. To je glupost. To sam što jesam. Kad sam na vaganju osjetio energiju, kada me je to ponijelo... Kažem vam, to je bolje od seksa, od svega u životu što sam probao", kaže Fabjan