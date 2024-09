Hrvat nokautirao 'Psihopata' pa zbog udarca nogom izgubio meč, pogledajte reakciju protivnika

Održana je borilačka priredba FNC 19 u pulskoj Areni. Iako se nisu borili za službenu titulu, najviše pažnje su privukli Filip Pejić i Vaso Bakočević. Borba hrvatskog 'Nitra' i crnogorskog 'Psiha' bila je i svojevrsno finale prve sezone reality showa Fight of Nations.

Godinama traje rivalstvo na liniji Pejić-Bakočević, a potvrda toga dogodila se u Puli ovoga vikenda. Pejić je u njihovoj borbi udarcem nogom u tijelo oborio crnogorskog borca. Činilo se da će to biti nokaut za pobjedu, no iz kuta Bakočevića stigao je prigovor na jedan nedozvoljeni "soccer kick" u glavu. Suci su to uvažili, diskvalificirali Pejića pa je pobjeda na koncu službeno pripala Bakočeviću.

No, crnogorski borac odbio je tu pobjedu, došao do Pejića, podignuo njegovu ruku u znak pobjede i dao mu pehar. Pejić to nije prihvatio, već je pehar ostavio u kavezu. Za vjerovati je da će fanovi u regiji ostati uskraćeni za revanš jer je Bakočević još u kavezu najavio da mu je ovo bila posljednja MMA borba.