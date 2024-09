Slovenski MMA borac nakon pobjede: Srbi, opet ćete plakati u Zagrebu

Slovenski MMA borac Miran Fabjan osvojio je privremeni naslov prvaka u teškoj kategoriji svladavši Portugalca Yorgana De Castra. Slo Rocky je iskoristio priliku koja mu se ponudila nakon što je hrvatski borac Ivan Vitasović bio prisiljen odustati od borbe.

Slo Rocky nema hvale vrijedan omjer pobjeda i poraza (5-3), ali svejedno s ogromnim samopouzdanjem ulazi u iduću borbu u kojoj će čekati Srbina Aleksandra Jokera Ilića (15-6):

"Točno vidim rupe, točno vidim što ne može. Šest puta sam rekao što ću napraviti i napravio. Sedmi put Ilke nema šanse, to je drugi level. Možda pripremi neko hrvanje, pa da se može izvući, ali ni u jednom segmentu me ne može pobijediti. Bit će nokautiran", rekao je, pa dodao:

"Nisam htio da se to dogodi, to se dogodi samo. Svi borci bi htjeli biti poput mene. To je glupost. To sam što jesam. Kad sam na vaganju osjetio energiju, kada me je to ponijelo... Kažem vam, to je bolje od seksa, od svega u životu što sam probao. Kad se unesem u facu i vidim nesigurnost protivnika, to me puni. Znam da sam najveći car. A i da znam da nisam, osjećam se kao najveći car."

Tko bi rekao da će jedan Slovenac o Srbima reći slijedeće:

"Ej, Srbijo. Bit će opet plakanja. U Zagrebu ćete plakati, plakati i plakati. Bolje je da počnete navijati za slovenskog Rockyja". Našem boksaču Filipu Hrgoviću nisu upalile takve slične riječi uoči meča protiv Britanca Daniela Dobuisa s obzirom da je taj meč izgubio u osmoj rundi. Vidjet ćemo hoće li tako nešto upaliti Fabjanu.