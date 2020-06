Miočić i Cormier doznali datum svog novog okršaja: 'Ovo je najveća borba u povijesti'

Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić naslov UFC prvaka branit će protiv Daniela Cormiera! Borilački spektakl dogovoren je za 15. kolovoz i trebala bi biti glavna borba UFC 252 priredbe.

Još se ne zna mjesto gdje će se ta borilačka priredba održati, a trebao bi biti negdje u SAD-u.

Šef UFC-a Dana White potvrdio je tu vijest.

This one is for all the marbles. 1-1, both knockouts but great fights, I can’t wait to fight this dude again!! Now it’s time to work as hard as I ever trained. #weareaka #zinkinsportsmanagement #2xheavyweightchamp 2xlightheavyweightchamp pic.twitter.com/BvyhectS4X