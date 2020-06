Brutalno izvrijeđao naše susjede i Srbiju nazvao smetlištem

Srpski vezni igrač Aleksandar Katai (29) više nije igrač LA Galaxyja. Američka momčad raskinula je ugovor s Kataijem nakon što je njegova supruga Tea na društvenim mrežama objavila niz rasističkih i nasilničkih objava.

Njezine objave bile su potaknute prosvjedima nakon okrutnoga ubojstva Georgea Floyda, koji su znali prerasti u nasilje.

Tea Katai je na svom Instagramu grubim rječnikom pružila podršku policiji i njihovim postupcima.

Američki filmski producent Tariq Nasheed na svom je Tweeter objavio fotografiju te Srbiju nazvao smetlištem.

The LA Galaxy has parted ways with Aleksandar Katai after his Serbian wife Tea Katai made anti-Black social media posts. She called for the killing of Black protestors, who she also referred to as "disgusting cattle".



BTW, this is Serbia pic.twitter.com/sLUWRUhwjx