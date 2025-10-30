Milijuni pratitelja kopiraju nogometnu zvijezdu u rizičnoj prehrambenoj navici! Nutricionisti zabrinuti

Prvi video objavljen na novom YouTube kanalu Erlinga Haalanda privukao je više od pet milijuna pregleda - i potaknuo raspravu o njegovoj konzumaciji sirovog mlijeka.

U epizodi pod nazivom 'Dan u životu profesionalnog nogometaša', napadač Manchester Cityja i norveške reprezentacije govori o svojoj svakodnevnoj rutini i uživanju odresku tomahawk.

Ali on također govori o svojoj sklonosti pijenju sirovog, nepasteriziranog mlijeka, koje se ne može kupiti u trgovinama ili supermarketima - iako je njegova prodaja legalna u Engleskoj.

Agencija za standarde hrane (FSA) savjetuje da "može sadržavati štetne bakterije koje mogu uzrokovati trovanje hranom" te ga stoga ne bi smjele konzumirati osobe sa slabijim imunološkim sustavom, uključujući osobe starije od 65 godina, trudnice i malu djecu.

Ali zašto ga Haaland pije i koje su šire implikacije, uključujući i za one koji razmišljaju o tome? U epizodi na YouTubeu, Haaland je snimljen kako posjećuje farmu u Cheshireu kako bi prikupio svoju zalihu sirovog mlijeka. Naziva ga "superhranom" za koju vjeruje da je "dobra za želudac, dobra za kožu, kosti i mišiće"...

Izvori bliski napadaču rekli su za BBC Sport da svako jutro popije jednu čašu, a drugu nakon treninga - ritual koji je dio njegovog života otkad zna za sebe. Jednostavno rečeno, Haaland smatra da ga to čini zdravijim, što je važan način razmišljanja za sportaša na vrhuncu karijere. U osnovi, to je za njega više životni izbor nego onaj donesen s obzirom na sportsku prehranu.

Razumije se da su neki od Haalandovih suigrača iz Cityja također pili sirovo mlijeko prije njegova dolaska, iako nije poznato koliko konzumiraju. Većina mlijeka koje se pije u Velikoj Britaniji toplinski se obrađuje - ili pasterizira - kako bi se uništile štetne bakterije. Sirovo mlijeko za piće ne proizvodi se na isti način - ide izravno od životinje u bocu bez ikakve obrade.

- Sirovo mlijeko može sadržavati bakterije trovanja hranom, pa postoje dodatne provjere i higijenski standardi za proizvođače sirovog mlijeka za piće. Iako ove strože kontrole imaju za cilj osigurati da je sigurnije i podržati izbor potrošača, važno je zapamtiti da bi ga ranjive osobe trebale izbjegavati - kaže zamjenica direktora za politiku FSA-e Natasha Smith.

Prodaja sirovog kravljeg mlijeka za piće legalna je u Engleskoj, Walesu i Sjevernoj Irskoj - ali ga potrošačima mogu prodavati samo registrirane farme za proizvodnju sirovog mlijeka za piće, na registriranim tržnicama i distributeri s vozilima za prijevoz mlijeka. U Škotskoj je zabranjeno.

Sirovo mlijeko mora potjecati od životinja koje ne boluju od bolesti poput tuberkuloze, s farmi koje se pridržavaju higijenskih pravila i rutinski se pregledavaju dva puta godišnje, te mora biti označeno odgovarajućim zdravstvenim upozorenjem. Izvori u FSA-i kažu da redovito pregledavaju kontrole sirovog mlijeka za piće i nastoje podržati izbor potrošača, što uravnotežuju sa zaštitom zdravlja javnosti.

Što kažu stručnjaci?

Unatoč tome što je na popisu "rizičnih" proizvoda, FSA je za BBC Sport izjavila da je došlo do porasta popularnosti sirovog mlijeka jer "ljudi vjeruju da ima zdravstvene prednosti" - iako tvrde da postoji malo vjerodostojnih znanstvenih dokaza koji to podupiru.

Farma na kojoj je snimljen Haaland kako kupuje mlijeko napisala je na Facebooku da je njihov proizvod "prilično tražen" od objavljivanja epizode, osoblje je bilo "iscrpljeno" i da se nada da će "vrlo brzo kupiti nove krave" kako bi se zadovoljili potražnju.Bivši nutricionist Cityjeve akademije Dan Richardson rekao je za BBC Sport da će uvijek tražiti "najsigurniji mogući pristup" kako "ne bi kompromitirao sigurnost hrane".

- Izazov sa sirovim mlijekom je taj što možete pronaći neke tvrtke koje dobro rade na smanjenju faktora rizika za bakterije, i siguran sam da će Haaland koristiti vrhunsku kvalitetu koja je dostupna. Nutricionist mu neće dopustiti da kupuje sirovo mlijeko koje ima visok rizik od kontaminacije. Kada ljudi počnu kopirati te prehrambene navike, to može postati nesigurno jer će ljudi izaći i kupiti najjeftiniju i najpristupačniju verziju koja može prenositi bolesti koje se prenose hranom - kaže Richardson.

Na pitanje smatra li da će trend pijenja sirovog mlijeka dobiti na zamahu, Richardson je rekao:

- Nažalost, vidim da se to događa...

Za Haalanda, pijenje sirovog mlijeka dio je nekonvencionalne rutine izvan terena koja također uključuje terapiju crvenim svjetlom i dodavanje javorovog sirupa u kavu.

- Mladi sportaši moraju zapamtiti da je unos prave količine ugljikohidrata, postizanje unosa proteina i jedenje tri redovita obroka s međuobrocima bolji pristup nego praćenje trendova. Neki sportaši će pokušati pronaći brzo rješenje kopirajući svoje uzore, umjesto da stvarno dobro rade svakodnevne stvari. Samo želimo koristiti sigurnu hranu gdje je to moguće - naglasio je Richardson.

