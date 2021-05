Milanović otkrio čime se kao mlad bavio i poručio: 'Bolje da su Igre dali Tuzli...'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović otvorio je 56. Prvenstvo Europe u karateu riječima "may the force be with you", frazom koju je u serijalu "Ratovi zvijezda" koristio jedi Obi-Wan Kenobi.

Predsjednik je s time, na svoj način, poželio karateu kao sportu da zadrži status olimpijskog sporta i nakon Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine. A poželio je time i porečkim organizatorima uspješnu provedbu natjecanja čije su se organizacije prihvatili prije samo šest mjeseci, u trenutku dok je to bio vrlo vrući krumpir.

Nakon svečanog govora stekao se dojam da Predsjednik drži do sporta što je i potvrdio.

- Da, da, naročito mi je drago radi karatea što je dobio olimpijski status. Ne podcjenjujem niti jedan sport, no ovo je jedan ozbiljan sport, rasprostranjen već desetljećima i tek sada su dobili status olimpijskog sporta. Želim im da ga i zadrže da se ne nađu u poziciji kao grčko-rimsko hrvanje koje je temelj Olimpijskih igara a skoro je ostalo bez statusa. I tu je netko iz olimpijskog pokreta očito imao svoje prste. Vjerojatno zato što hrvanje nije dovoljno atraktivno, nema dovoljno krvi. To je valjda jedini razlog.

Spominjući hrvanje grčko-rimskim načinom Predsjednik nas je podsjetio na to da njegov 16-godišnji sin Marko trenira isti sport i da je, pri tome, vrlo obećavajući mladi sportaš.

- Ne bih o tome pričao, ali mogu reći da je to jedan temeljni sport, temeljna teško-atletska disciplina i ideja da bi izgubili olimpijski status je opasna. I zato je dobro da su ga oni dobili, da ti ajmo reći pravi borilački sportovi. Ali i te-kvon-do je pravi borilački sport, i boks. A boks je opasan.

Jeste li trenirali neki od borilačkih sportova?

- Boks, kao dječak, kao mladić. Boks je opasan. Nemojte djeci dati da boksaju.

Jedan je kolega priupitao Predsjednika koliko mu sport kao tema omogućuje obavljanje njegovih državničkih dužnosti. Koliko sportske teme opuštaju te razgovore s drugim državnicima? No, kako je u tom malom prostoru, pri izlazu s borilišta dvorane Žatika, bilo puno ljudi i dosta buke Milanović očito pitanje nije dobro razumio pa je pričao o rekreativnom bavljenju sportom.

- Sportom sam se bavio cijeli život, sada manje. Čovjek treba znati gdje mu je granica. Kada se bližiš 55. godini treba malo usporiti, ali nikad prestat. A poruka mojim prijateljima, vršnjacima, onima koji su se počeli baviti sportom nakon 40. godine da budu posebno oprezni jer vidim kod njih jako puno žara, a tijelo ima svoje granice i bitno je da ne odeš predaleko u tome.

Prije devet godina, na londonskim Olimpijskim igrama, Zoran Milanović bio je nazočan kao hrvatski premijer. Hoće li se zaputiti i u Tokio, ovaj put kao hrvatski predsjednik?

- Bio sam kao premijer, bio sam na finalu vaterpolskog turnira kada je Hrvatska pobijedila Italiju i osvojila zlato. Volio bih da imam takvu priliku i sada, međutim vidjet ću. Jer ovo sve skupa je nezgodno, gubi smisao. Japansko stanovništvo je protiv Olimpijskih igara, koje su već jednom odgođene.

U nastavku ove teme, tu situaciju s Igrama u očima japanskog puka, Predsjednik je karikirao:

- Katkada mi padne na pamet da bi bilo bolje da to daju Tuzli ili Sarajevu. Bez podcjenjivanja, oni bi to napravili od srca, možda malo skromnije no ova vrsta natezanja nema smisla. Dakle, 80 posto stanovništva je protiv tako da ću vidjeti ima li put na otvaranje Olimpijskih igara uopće smisla. Trošiti novac na nešto što neće biti za publiku.

Kakav je Predsjednikov stav prema organizaciji ovakvih natjecanja u Hrvatskoj?

- U Poreču ovo znači nekoliko dana pune hotele, u predsezoni odnosno nakon jedne slabije sezone. Super stvar. Ova dvorana izgrađena je za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009. i upravo služi ovakvim stvarima. Što više sporta za mlade ljude, to je moj savjet. A od borilačkih sportova, dok ste mladi, ne ovi gdje pucaju arkade i gdje se lije krv. Ako baš treba kasnije.

Tijekom svog govora Milanović se zahvalio predsjedniku Svjetskog karate saveza Antoniju Espinosu, predsjedniku Hrvatskog karate saveza Davoru Cipeku i gradonačelniku Poreča Lorisu Peršuriću.

- Ja sam siguran da je ovo sjajan sport, sjajna borilačka disciplina iza koje stoji i neka vrsta filozofije. I zato sam osjećao da je ovo moj "call of duty", moja dužnost da otvorim ovo Prvenstvo Europe.

