Karatašice izborile borbu za ekipnu broncu

Da u vrhunskom sportu nikad u nečiju pobjedu ne možeš biti posve siguran uvjerile su se naše najbolje karatašice. Prilično razočarane nakon poraza od Njemica (0:2), Ana Lenard, Lucija Lesjak, Lea Vukoja i Ana Greta Zorko, glasnogovorniku Hrvatskog karate saveza Lovorku Magdiću, počele su davati izjave o svom ispadanju iz turnira. Zajedno sa svojim trenerom Davorom Mrzakom.

No, baš tada do njih je stigla informacija kako je Njemačka iznenadila favoriziranu Francusku i tako Hrvatskoj omogućila nastup u repasažu što je "coach" Mrzak ovako prokomentirao:

- Nitko od nas nije vjerovao da će Njemačka pobijediti Francusku koja godinama dominira no to se ipak dogodilo. Doduše, valja imati na umu da Njemačka ovdje ima dvije finalistice, u kategorijama do 50 i 55 kg i da je to jako dobra reprezentacija.

A našima se, u trenucima razočarenja nakon poraza, to očito nije tako činilo. Baš kao što te naše cure još uvijek nisu svjesne ni svoje vrijednosti.

- Mi u našoj ekipi imamo tri cure do 20 godina, a jedino je Ana Lenard iskusna seniorka. Mia ima 18, Lea 19 a Luciji je 20 godina, sve su to cure koje su osvajale mlađeuzrasne medalje, i ja vjerujem da mi ono najbolje još nismo pokazali - ističe Mrzak.

A u toj nenadanoj repasažnoj borbi, protiv Bosne i Hercegovine, bodovno je najviše potegnula Lucija Lesjak čija će se pobjeda od 4:1, nakon početnog remija kapetanice Lenard (0:0), na kraju pokazati presudnom (u mečevima 1:1, bodovno 8:6).

- Kada sam vidjela da me ide htjela sam osvojiti što više bodova da budem sigurnija u završnici borbe. Na koncu je ona krenula izbjegavati borbu jer nije nalazila načina da poentira - kazala je Lesjak koja je sa svojom pobjedom Vukoju dovela i situaciju da ne smije izgubiti sa više od dva boda razlike.

- Bila sam svjesna toga jer mi je i trener par puta ponovio da na to pripazim i zato baš i nisam htjela puno napadati da ne bi došlo do nekog preokreta - napomenula je Lea.

Kapetanica Ana Lenard uvjerena je da ona i cure imaju što tražiti i u subotnjoj borbi za broncu:

- Danas nema toga više da je netko apsolutni favorit pa tako i mi vjerujemo u naše izglede protiv Francuskinja. Cure su se borile kao lavice što ćemo činiti i u borbi za broncu.