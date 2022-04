Milan i Inter više neće biti na San Siru: "Žuri nam se s novim stadionom"

Talijanski nogometni velikani Milan i Inter potvrdili su plan preseljenja na novi stadion čak i ako to znači preseljenje njihovog novog doma izvan grada Milana.

Milanski klubovi odobrili su projekt izgradnje novog stadiona na području San Sira. Međutim, taj novi stadion neće biti gotov prije 2027. jer će na San Siru biti održana ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026.

Nedavno je predložen i alternativni projekt za stadion nedaleko od Milana, u gradu Sesto San Giovanni. Gradonačelnik je prije nekoliko tjedana potvrdio projekt, a i Inter i Milan sada su potvrdili da bi se mogli odlučiti odseliti iz Milana.

- Novi stadion je za sve, ne samo za navijače. Međutim, svjesni smo da birokracija u Italiji nije od pomoći. Inter i Milan imaju istu viziju i ambiciju. Novi stadion je temeljni sastojak za grad poput Milana. Problem je što ovaj projekt pripada Interu i Milanu, a ne općini Milano. Jedan od razloga zašto tražimo alternative izvan grada je taj što bi projekt bio brži. Žuri nam se s novim stadionom - kazao je predsjednik Milana Paolo Scaroni za talijanske medije.

Direktor Intera Alessandro Antonello dijeli isto mišljenje. "Svjesni smo da sustav nije od pomoći, posebno u sportskoj infrastrukturi", dodao je.

- Moramo imati alternativu jer nam je cilj imati novi stadion što je prije moguće.

Gradonačelnik Milana Beppe Sala prošlog je tjedna objavio dokument koji su potpisali direktori Milana i Intera u kojem su potvrdili svoju predanost izgradnji stadiona na području San Sira. Međutim, projekt se mora odobriti nakon javne rasprave u kojoj sudjeluju građani, čime se proces znatno produžuje.

Stadion Giuseppe Meazza, poznatiji i kao San Siro jedan je od najpoznatijih nogometnih stadiona na svijetu. Napravljen je isključivo za nogomet, tako da nema atletske staze.

Stadion je službeno otvoren u rujnu 1926. godine, a do sada je četiri puta renoviran (1935, 1955, 1987-1990, 2015-2016). Trenutni kapacitet stadiona je 75.923 gledatelja.