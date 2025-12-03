Gvardiol je spasio City, a dio medija i navijača ga kritizira. Evo zbog čega

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je u 14. kolu engleskog prvenstva kao gost svladao Fulam sa 5-4 u utakmici u kojoj je vodio sa 5-1, a u završnici morao spašavati tri boda.

Prvi gol na utakmici postigao je norveški napadač Erling Haaland u 17. minuti, a to mu je bio jubilarni 100. pogodak u Premier ligi. Time je Haaland postao igrač koji je najbrže stigao do 100 golova jer mu je ovo bio 111. nastup, dok je dosadašnji rekorder bio Alan Shearer, koji je do 100 golova stigao nakon 124 nastupa.

Reijnders (37) i Foden (44) povisili su na 3-0 prije no što je Smith-Rowe (45+2) smanjio na 3-1 na poluvremenu. Kada su Foden (48) svojim drugim golom i Berge (54-ag) autogolom odveli City na 5-1, činilo se kako je dvoboj riješen. No, Iwobi (57) i dva puta Chukwueze (72, 78) vratili su neizvjesnost, a Gvardiol je duboko u sudačkoj nadoknadi izbio loptu s gol-linije nakon udarca Kinga koji je mogao poravnati na 5-5.

Mateo Kovačić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Cityja koji je i dalje drugi na ljestvici sa 28 bodova, dva manje od vodećeg Arsenala. Fulham je 15. sa 17 bodova.

Portal GiveMeSport kritizirao je hrvatskog braniča, prenoseći i reakcije navijača s društvene mreže X. Ističu da je Gvardiol imao nekoliko vrlo dobrih proigravanja koja su probila Fulhamovu liniju, ali i nekoliko pogrešaka koje su mogle dovesti njegovu momčad u probleme. Posebno naglašavaju njegovo ključno spašavanje gola u 98. minuti.

U tekstu se upozorava kako bi kvalitetnije momčadi od Fulhama mogle ozbiljnije kazniti slabosti u Cityjevoj obrani, što dodatno otežava pokušaj hvatanja vodećeg Arsenala. Među prenošenim porukama navijača posebno se ističe ona: „Gvardiole, molim te napusti moj klub.“ No, brojniji su oni koji ga hvale kao heroja zbog odlučnog čišćenja s gol-crte i reakcije koja je donijela pobjedu.

Sky Sports piše kako je „Manchester Cityju za preživljavanje kod Fulhama bilo potrebno Gvardiolovo čišćenje s crte u produžetku“, dok The Sun ističe da se „City zahvaljujući Gvardiolu nije potpuno raspao“. Gvardiolov ključni potez u dubokoj nadoknadi naglašava i The Guardian.