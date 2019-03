Milan i Inter grade novi stadion za 600 milijuna eura

Talijanski nogometni velikani Milan i Inter planiraju izgraditi novi 600 milijuna eura vrijedan stadion.

Prema pisanju talijanskih novina La Reppublica, gradsko vijeće je već dalo dozvolu, a čeka se tek zeleno svjetlo iz Intera kako bi radovi mogli početi.

Izgradnja novog stadiona stajat će oko 600 milijuna eura, a direktori 'rossonera' i 'nerazzurra' Ivan Gazidis i Alessandro Antonello već su putovali u SAD kako bi razgovarali s predstavnicima banke Goldman Sachs o financiranju projekta.

Sadašnji stadion Giuseppe Meazza, popularni San Siro bit će srušen, a stotinjak metara dalje bit će sagrađen novi stadion sa 60.000 mjesta.

Stadion bi imao pokretni krov, promjenjive fasade, ali i pokretne terene. Stadion će imati i malu dvoranu sa 5.000 mjesta za koncerte i druge događaje, kao i novi kompleks za šoping.

Model za novi San Siro je MetLife stadion u New Yorku koji služi kao dom NFL ekipama New York Giants i New York Jets.

San Siro je sagrađen 1926. godine i do sada je četiri puta renoviran (1935, 1955, 1990, 2015-16).

