Propala akcija! Predsjednik saveza nagovarao ga da zaigra za reprezentaciju, on odbio: Izdaja stoljeća

Svaki nogometni savez želi imati što veću bazu igrača koji će bio sastavni dio njihove reprezentacije. Uvijek se prate domaće lige, svi igrači koji su otišli u inozemstvo, ali i oni koji vuku korijene iz vaše zemlje.

Hrvatska je po tome bila iznimno uspješna, tijekom godina uspjeli smo privući puno igrača koji nisu rođeni u Hrvatskoj, ali ih srce vuče u zemlju svojih roditelja. Najbolji primjer je Ivan Rakitić, nogometaš koji je rođen u Švicarskoj, igrao i za njihove mlade uzraste, da bi na kraju srce odlučilo da odjene dres vatrenih. Pokazala se ta odluka odlična i za njega i na našu reprezentaciju jer su zajedno ostvarivali nevjerojatne uspjehe.

Trenutačno najviše takvih pokušaja privlačenja mladih talenata koji vuku njihovo porijeklo ima Kosovo. Relativno mlada zemlja ima mnogo talentiranih igrača po svijetu koji nastupaju pod drugim zastavama i sad i pokušava privući k sebi.

Jedan od takvih primjera je i Diant Ramaj, 24-godišnji vratar Heidenheima. Već se neko vrijeme piše o pokušaju Kosova da ga nagovori da nastupa za njihovu reprezentaciju, ali to se neće dogoditi.

Najavio je to nedavno i njegov agent Jurgen Schwab.

- Znamo za interes Kosova odavno, Diant to cijeni, ali on je bio jasan - neće igrati za Kosovo. Sve ostalo je čista laž, rekao je Schwab.

No, predsjednik nogometnog saveza Kosova Agim Ademi želio se osobno uvjeriti u to, razgovarao je s Ramajem, ali dobio je odbijenicu.

Ovaj čuvar mreže trenutačno je na posudbi u Heidenheimu. Pod ugovorom je s Borussijom iz Dortmunda do 2029. godine. i vjeruje u sebe. Nastupao je za mlade uzraste Njemačke i nada se da će jednog dana zaigrati i za A selekciju.

Ovu vijest navijači s Kosova nisu dobro prihvatili, pišu da je to izdaja stoljeća.